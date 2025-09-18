закрыть
Для владельцев ID-карт в Беларуси ввели новшества

  • 18.09.2025, 12:58
Для владельцев ID-карт в Беларуси ввели новшества

Что изменилось?

В ОАО «НКФО «ЕРИП», которая занимается развитием популярных у белорусов сервисов оналйн-платежей, рассказали, что владельцам ID-карт, заменяющих паспорта, упростили доступ к личному кабинету и данным в нем, пишет Telegraf.news.

Теперь не нужно покупать специальный считыватель для подтверждения ID-карты. С 1 сентября таким белорусам позволили пользоваться онлайн-сервисами ЕРИП круглые сутки без предварительного подтверждения ID-карты в МСИ.

Напомним, что через кабинет в МСИ белорусы также вносят онлайн свои данные для банков и государственных организаций. Это очень удобно, но не в первый раз, когда надо подтверждать ID-карту. А для этого необходимо было или установить на смартфон с NFC специальное приложение, или купить специальный считыватель, цена которого варьируется от 60 до 200 рублей, или идти в банк.

«Теперь же владельцы ID-карты, которые в течение последних трех лет хотя бы раз обращались в обслуживающий банк, могут использовать сервисы МСИ без необходимости предварительного самостоятельного подтверждения ID-карты, так как данные будут сверены с эталонными государственными ресурсами в автоматическом режиме независимо от того, какой способ входа через МСИ использует клиент», - пояснили суть изменений в ЕРИП.

В ОАО «НКФО «ЕРИП» похвалились, что спустя почти 4 года после введения ID-карт в Беларуси сделали свою систему «одинаково удобной для обладателей всех типов документов — бумажных паспортов и ID-карт».

