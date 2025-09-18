Австралия снизила цену на российскую нефть и ввела санкции против «теневого флота» 18.09.2025, 13:02

Cтрана принимает эти меры вместе с Евросоюзом, Великобританией, Канадой, Новой Зеландией и Японией.

Австралия решила снизить предельную цену на российскую нефть с 60 до 47,60 долларов за баррель. Также правительство страны ввело санкции против еще 95 судов «теневого флота» РФ.

Об этом сообщает сайт правительства и МИД Австралии.

«Меры по снижению предельной цены на нефть с 60 долларов США за баррель до 47,60 долларов приведут к снижению рыночной стоимости российской сырой нефти и помогут лишить российскую военную экономику доходов от нефти», - написали в министерстве.

Сообщается, что страна принимает эти меры вместе с Евросоюзом, Великобританией, Канадой, Новой Зеландией и Японией. Также она сохраняет полный запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из России.

Кроме того, Австралия вводит целевые санкции против еще 95 судов российского «теневого флота». В целом правительство страны уже узаконило ограничения против более 150 судов с июня 2025 года.

В Украине уже отреагировали на такое решение Австралии. Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил правительство страны и свою коллегу Пенни Вонг за решительную поддержку Украины и соблюдение международного права.

«Австралия помогает ограничить возможности России финансировать свою войну и подрывать глобальный мир. Мы ценим наше крепкое партнерство с Австралией и продолжаем вместе отстаивать общие ценности», - сообщил глава МИД в соцсети Х.

