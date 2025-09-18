закрыть
18 сентября 2025, четверг, 13:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шимпанзе употребляют «банку пива» в день

  • 18.09.2025, 13:04
Шимпанзе употребляют «банку пива» в день

Алкоголь содержится в забродивших фруктах.

Африканские шимпанзе потребляют в составе ферментированных фруктов алкоголь, эквивалентный примерно одной банке пива. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Во время исследований в национальных парках Уганды и Кот-д'Ивуара был измерен уровень алкоголя в опавших фруктах, которые едят приматы. Хотя отдельные плоды содержали менее 0,5% алкоголя, суточная норма потребления шимпанзе увеличивалась по мере того, как они поедали мякоть спелых плодов. Обезьяны особенно любили инжир, содержание алкоголя в котором было одним из самых высоких.

Шимпанзе в среднем съедают за день порцию спелых фруктов, которая составляет от 5 до 10% от своего собственного веса, поэтому даже низкие концентрации дают высокую суточную норму. Она оценивается примерно в одну стандартную американскую порцию алкоголя или одну банку пива.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин