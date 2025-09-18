закрыть
Этот вариант существует только в голове Трампа

2
  • Николай Княжицкий
  • 18.09.2025, 13:12
  • 3,520
Этот вариант существует только в голове Трампа

Путин говорит прямо противоположное.

«Зеленскому придется пойти на сделку», – говорит президент США Дональд Трамп.

«Пока стоит фронт, Украина может надеяться на нормальные условия соглашения. Но окончательное решение будет за Радой и Кабмином», – цитируют СМИ слова президента Зеленского на встрече с фракцией «Слуга народа».

«Отдайте Путину Краматорск, и он закончит войну» – так звучит в тысячах постов, колонках аналитиков и разговорах на улицах.

Так что же на самом деле? Если отдать Краматорск России, война не закончится. Территориальные уступки не заставят Путина прекратить наступательные действия. Этот вариант существует только в голове американского президента и основывается на его собственном понимании разговоров с российским диктатором. При этом сам Путин говорит прямо противоположное. Он продолжает воевать и убивать. Более того, с прошлой недели Путин испытывает, насколько НАТО способен отвечать на российскую гибридную агрессию. А ответ НАТО все мы увидели.

Другими словами, Украине никто не предлагает отдать Краматорск в обмен на мир. Зато предлагают просто отдать Краматорск и многие другие украинские города под российскую оккупацию. А до этого еще длинный перечень требований, сводящихся к так называемым причинам конфликта. И без всяких гарантий, что после этого наступит мир.

Понятно, что Краматорск никогда не входил в «первопричины конфликта». Это не ради этого города все начиналось. Это не война за территории, что неоднократно доказано на практике не только российскими танками под Киевом, Херсоном или Харьковом, но и российскими дронами над Польшей.

Нынешняя позиция Путина такова: любое соглашение по Украине он подпишет только после победы России. Поэтому он будет воевать дальше, и ему не нужны никакие встречи с Зеленским для этого. Все разговоры о том, что якобы «окончательное решение будет за Верховной Радой и Кабмином» (которые фактически зависимы от Офиса президента), лишены практического смысла. Путину не нужно соглашение – ему нужна чистая военная победа над Украиной, которая поддержит его силу перед европейцами и создаст простор для дальнейшей агрессии против Европы. Краматорск здесь ни при чем.

Николай Княжицкий, «Фейсбук»

