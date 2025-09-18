закрыть
18 сентября 2025, четверг, 14:32
«Успел сказать жене и упал»

2
  • 18.09.2025, 13:17
  • 7,760
В Брестской области двое мужчин погибли от укусов насекомых.

В Пинском и Ивацевичском районах произошли трагические случаи: два человека умерли после укусов насекомых, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

В Пинском районе жертвой стал 51-летний мужчина. Он вернулся в дом и успел сказать жене, что его ужалило насекомое во дворе, после чего потерял сознание и упал. Медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть.

Похожая ситуация произошла в Ивацевичском районе. 67-летний житель Пинска приехал за племянником и на улице получил укус пчелы в руку. Мужчина достал жало, но почти сразу почувствовал резкую боль. Дойдя до автомобиля, он внезапно потерял сознание. Его жизнь спасти не удалось.

Судебно-медицинские экспертизы подтвердили: в обоих случаях причиной смерти стал анафилактический шок — тяжелая аллергическая реакция на укус.

Эксперты напоминают: людям с аллергией на укусы насекомых необходимо консультироваться с врачами и иметь при себе антигистаминные препараты, особенно в сезон их активности.

