«Успел сказать жене и упал»2
- 18.09.2025, 13:17
- 7,760
В Брестской области двое мужчин погибли от укусов насекомых.
В Пинском и Ивацевичском районах произошли трагические случаи: два человека умерли после укусов насекомых, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
В Пинском районе жертвой стал 51-летний мужчина. Он вернулся в дом и успел сказать жене, что его ужалило насекомое во дворе, после чего потерял сознание и упал. Медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть.
Похожая ситуация произошла в Ивацевичском районе. 67-летний житель Пинска приехал за племянником и на улице получил укус пчелы в руку. Мужчина достал жало, но почти сразу почувствовал резкую боль. Дойдя до автомобиля, он внезапно потерял сознание. Его жизнь спасти не удалось.
Судебно-медицинские экспертизы подтвердили: в обоих случаях причиной смерти стал анафилактический шок — тяжелая аллергическая реакция на укус.
Эксперты напоминают: людям с аллергией на укусы насекомых необходимо консультироваться с врачами и иметь при себе антигистаминные препараты, особенно в сезон их активности.