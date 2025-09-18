В Запорожской области ликвидированы сразу 18 российских офицеров

В Запорожской области ликвидированы сразу 18 российских офицеров5
- 18.09.2025, 13:32
Оккупанты погибли в результате диверсии.
В Запорожской области Украины произошла диверсия, в результате которой были ликвидированы сразу 18 офицеров оперативного состава штаба 35-й общевойсковой армии страны-агрессора РФ.
Об этом в четверг, 18 сентября, сообщает «Хочу жить» — государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
По данным Коордштаба, диверсия произошла 30 августа в районе временного оккупированного населенного пункта Воскресенка. Возле командного пункта 35-й армии РФ неизвестные подожгли сухую траву.
«Огонь быстро распространился на помещения и блиндажи командного пункта. Из-за задымления и заполнения командного пункта угарным газом, оперативный состав штаба не смог спастись», — рассказали в «Хочу жить» подробности диверсии.