Что сказали друг о друге король Карл III и Трамп 1 18.09.2025, 13:32

2,670

Не обошлось без юмора и комплиментов.

В Виндзорском замке 17 сентября состоялся государственный банкет в честь визита президента США Дональда Трампа. Король Карл III и американский лидер выступили с речами, подчеркнув особые отношения между Великобританией и США, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Король, которому 76 лет, пошутил о событиях 1776 года, напомнив, что его предок король Георг III и первый президент США Джордж Вашингтон едва ли могли представить сегодняшнюю дружбу двух стран: «Сегодня мы празднуем отношения, которые ни Вашингтон, ни Георг III не могли вообразить».

Монарх также вспомнил свой первый визит в США в 1970 году, когда сопровождал дочь президента Ричарда Никсона, и добавил: «Если бы пресса добилась своего, я, возможно, оказался бы в семье Никсонов», — эта шутка вызвала улыбку Трампа.

Король упомянул и британские корни президента, заметив: «Я понимаю, что британская земля особенно хороша для гольфа!»

В ответ Трамп, 79 лет, поблагодарил за прием: «Это, без сомнения, один из самых почетных моментов моей жизни». Он похвалил короля за благотворительную деятельность и с юмором заметил: «Я только что пожал руки примерно 150 людям, и король знал каждого… или, по крайней мере, все выглядели довольными».

Президент также отметил семью монарха, назвав принца Уильяма «замечательным сыном», а принцессу Кэтрин — «такой сияющей и красивой».

Банкет завершил первый день государственного визита, во время которого супруги Трамп остановились в Виндзорском замке. Это уже второй государственный визит Дональда Трампа в Великобританию, что делает его первым избранным политическим лидером в новейшей истории, дважды приглашенным британским монархом.

