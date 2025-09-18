закрыть
18 сентября 2025, четверг, 14:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Синоптики пообещали белорусам «мощную тропическую волну»

  • 18.09.2025, 13:47
  • 1,014
Синоптики пообещали белорусам «мощную тропическую волну»

На выходных будет до +29°С.

В Беларусь в середине сентября придет тропическое тепло, сообщили синоптики. Уже на этих выходных жители смогут наслаждаться более-менее высокими температурами. Однако на следующей недели погода может резко поменяться — к нам приближается настоящая климатическая осень.

Тепло, но грозы и ветер до 65 км/ч

По данным телеграм-канала о погоде в Беларуси «Метеовайб», в пятницу 19 сентября большая часть нашей страны окажется «в теплом секторе циклона», смещающегося со Скандинавии на Ленинградскую область России. Поэтому температурный фон повысится.

Кроме того, в тг-канале предупредили о кратковременных дождях.

«Более интенсивными, в отдельных районах с грозами и шквалистым усилением ветра до 15-18 м/с [54-65 км/ч], они будут днём в зоне холодного фронта по северо-востоку страны», — отметил «Метеовайб».

Фото: Метеовайб
Фото: Метеовайб

Эту информацию подтверждают и данные Белгидромета.

«Местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый», — сообщили в национальной метеослужбе Беларуси.

Согласно их прогнозу, ночью будет от +6°С по востоку до +15°С по западу страны, днем +17..+23°С.

«Мощная волна тропического тепла» на выходных

Также в «Метеовайб» сообщили, что Беларусь находится “на пороге мощной волны тропического тепла” и на выходных температура поднимется до +29°С.

«В понедельник жара вероятно сохранится. Не исключены новые суточные рекорды максимальной температуры», — отметили там.

А более подробный прогноз дал на выходные Белгидромет. Так, в субботу 20 сентября днем нам пообещали:

переменную облачность;

местами по северо-восточной половине страны небольшие дожди;

ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый;

ночью +7..+13°С, по западной половине Беларуси до +15°С;

днем от +18°С по северо-востоку до +27°С по юго-западу.

Согласно данным метеорологов, в воскресенье 21 сентября дождей быть не должно, а потеплеет еще больше. Однако местами будет порывистый ветер.

Температура:

ночью от +8°С по юго-востоку до +16°С по северо-западу;

днем от +22°С по северо-востоку до +29°С по юго-западу и югу.

А когда заморозки?

По данным тг-канала «Метеовайб», после выходных погода может резко измениться, так как на северо-запад Европы сместится мощный антициклон.

«К середине следующей недели, после прохождения холодного фронта, температурный фон в нашем регионе может достаточно резко понизиться и дневные максимумы достигнут +10°С. По ночам во второй половине недели возможны заморозки», — предсказали синоптики.

Фото: Метеовайб
Фото: Метеовайб

И добавили: «климатическая осень приближается».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин