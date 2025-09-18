Синоптики пообещали белорусам «мощную тропическую волну»
- 18.09.2025, 13:47
На выходных будет до +29°С.
В Беларусь в середине сентября придет тропическое тепло, сообщили синоптики. Уже на этих выходных жители смогут наслаждаться более-менее высокими температурами. Однако на следующей недели погода может резко поменяться — к нам приближается настоящая климатическая осень.
Тепло, но грозы и ветер до 65 км/ч
По данным телеграм-канала о погоде в Беларуси «Метеовайб», в пятницу 19 сентября большая часть нашей страны окажется «в теплом секторе циклона», смещающегося со Скандинавии на Ленинградскую область России. Поэтому температурный фон повысится.
Кроме того, в тг-канале предупредили о кратковременных дождях.
«Более интенсивными, в отдельных районах с грозами и шквалистым усилением ветра до 15-18 м/с [54-65 км/ч], они будут днём в зоне холодного фронта по северо-востоку страны», — отметил «Метеовайб».
Эту информацию подтверждают и данные Белгидромета.
«Местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый», — сообщили в национальной метеослужбе Беларуси.
Согласно их прогнозу, ночью будет от +6°С по востоку до +15°С по западу страны, днем +17..+23°С.
«Мощная волна тропического тепла» на выходных
Также в «Метеовайб» сообщили, что Беларусь находится “на пороге мощной волны тропического тепла” и на выходных температура поднимется до +29°С.
«В понедельник жара вероятно сохранится. Не исключены новые суточные рекорды максимальной температуры», — отметили там.
А более подробный прогноз дал на выходные Белгидромет. Так, в субботу 20 сентября днем нам пообещали:
переменную облачность;
местами по северо-восточной половине страны небольшие дожди;
ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый;
ночью +7..+13°С, по западной половине Беларуси до +15°С;
днем от +18°С по северо-востоку до +27°С по юго-западу.
Согласно данным метеорологов, в воскресенье 21 сентября дождей быть не должно, а потеплеет еще больше. Однако местами будет порывистый ветер.
Температура:
ночью от +8°С по юго-востоку до +16°С по северо-западу;
днем от +22°С по северо-востоку до +29°С по юго-западу и югу.
А когда заморозки?
По данным тг-канала «Метеовайб», после выходных погода может резко измениться, так как на северо-запад Европы сместится мощный антициклон.
«К середине следующей недели, после прохождения холодного фронта, температурный фон в нашем регионе может достаточно резко понизиться и дневные максимумы достигнут +10°С. По ночам во второй половине недели возможны заморозки», — предсказали синоптики.
И добавили: «климатическая осень приближается».