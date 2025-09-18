Путин предложил назначить новым генпрокурором однокурсника Медведева

Путин предложил назначить новым генпрокурором однокурсника Медведева2
Кандидатуру предварительно обсудят 23 сентября.
Президент России Владимир Путин предложил назначить своего полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана на должность генпрокурора, сообщил сенатор Андрей Клишас. Он уточнил, что соответствующее представление поступило в Совет Федерации. Кандидатуру предварительно обсудят 23 сентября, затем комитет по конституционному законодательству и государственному строительству предложит провести консультации на заседании 24 сентября.
О том, что Путин выдвинет 65-летнего Гуцана на должность генпрокурора, в конце августа сообщили источники РБК. Он заменит Игоря Краснова, который возглавит Верховный суд России после смерти однокурсницы президента Ирины Подносовой. Сам Гуцан учился вместе с замглавы Совета безопасности Дмитрием Медведевым и министром юстиции Константином Чуйченко на юрфаке Ленинградского государственного университета имени Жданова (ныне СПбГУ). Был старостой группы и комсоргом курса. С 2007 по 2018 год Гуцан занимал должность заместителя генпрокурора при Юрии Чайке.
В качестве государственного обвинителя принимал участие в судебном процессе по делу о госизмене против капитана 1-го ранга в отставке Александра Никитина. Фигурант был полностью оправдан. В 2016 году по требованию Гуцана закрыли уголовное дело в отношении теперь уже бывшего владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика, которого обвиняли в несоблюдении мер безопасности, повлекшем теракт с 37 жертвами в 2011 году.
Гуцан — действительный государственный советник Российской Федерации I класса. Это высший чин на гражданской госслужбе, соответствующий воинскому званию генерала армии или адмирала флота. Гуцан состоит в Совбезе и Госсовете, является заслуженным юристом России и имеет среди наград ордена Почета и Дружбы.