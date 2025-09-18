закрыть
18 сентября 2025, четверг, 14:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Назван продукт, который оздоровит мозг после алкоголя

3
  • 18.09.2025, 14:20
Назван продукт, который оздоровит мозг после алкоголя

Ученые провели эксперимент на мышах.

Ученые из университета Ланьчжоу (Китай) обнаружили, что молоко яка может смягчать последствия хронического употребления алкоголя, в том числе повреждения мозга. Результаты эксперимента на мышах опубликованы в журнале Food & Function.

Исследование показало, что молоко яка снижает тревожность и воспаление в организме, а также защищает нервные клетки от окислительного стресса. Наибольший эффект наблюдался у животных, которым давали большие дозы продукта.

Дополнительные эксперименты продемонстрировали, что молоко яка влияет не только на мозг, но и на кишечник. Оно изменяет состав микробиоты, уменьшая количество бактерий, ассоциированных с воспалением и депрессивными состояниями. При этом в организме повышается уровень биологически активных веществ, которые оказывают защитное действие на нервную систему. Также было зафиксировано снижение активности белков TLR4 и NF-κB, которые играют ключевую роль в воспалительных процессах мозга.

По словам исследователей, эффект молока яка может быть связан с его влиянием на так называемую кишечно-мозговую ось. Отмечается, что пока речь идет о результатах экспериментов на животных, однако они открывают новые перспективы для изучения свойств этого продукта и его воздействия на психическое и неврологическое здоровье людей.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин