«Там уже есть полтергейст, домовой, просто привидение и мумия в шкафу» 18.09.2025, 14:37

Квартира под аренду в Минске насмешила интернет.

Белоруска показала в Threads объявление о сдаче в аренду двухкомнатной квартиры на окраине Минска за 350 долларов в месяц. Ее удивили выставленные хозяином условия — в сравнении с условиями самого жилища.

Судя по объявлению, к сдаче предлагается двушка на улице Садовой (это микрорайон Великий Лес за МКАД), хозяин просит 1062,6 рубля (около 350 долларов) в месяц. Между тем на снимках видно, что в ванной нет двери, сорвана вся плитка со стен и в целом помещение выглядит непрезентабельно.

«Я должна этим поделиться. Владелец сказал, что с детьми можно, но с животными нежелательно», — рассказала автор.

Как следует из ее пояснений в комментариях, она не стала снимать это жилье и надеется, что его «кто-то перехватил».

Пост получил живое обсуждение в соцсетях — комментаторы в большинстве поддержали автора:

«Возможно, он прав. Животным тут будет небезопасно».

«Животным противопоказано жить в таких условиях, тут ясно. Почему не жалко детей — вот вопрос».

«Страшно-то как. Он должен доплачивать, чтобы там жили, я считаю».

«Садовая, Великий Лес, Уручье. Там еще дорогой съем, потому что военная часть. Военным часть компенсируют. На них основной расчет. Сам эта часть района ультразлачная, под окнами, особенно летом, орут алкаши, контингент».

«И тут такая проверка из садика или школы, чаю попить, посмотреть, как дети живут. Дар речи потеряют и больше никого проверять не захотят».

«Потому что там уже есть полтергейст, барабашка, бабайка, дух умершего, домовой, просто привидение и мумия в шкафу… Животные просто не поместятся».

«Вот другие смотрят на это и потом тоже цены задирают на квартиру с ремонтом из СССР».

