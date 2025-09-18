Как Индия поступит с российской нефтью? 18.09.2025, 14:41

Моди предстоит сложный выбор.

Индия оказалась в сложной ситуации после введения США 50-процентных тарифов на часть индийского экспорта. Часть этих мер была направлена против партнерства Индии и России, а часть рассматривается как рычаг давления на Нью-Дели в международной политике, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам, отказ от российских энергоресурсов и вооружений обойдется Индии в 0,2–0,3% ВВП, а потери от тарифов Трампа могут достигнуть 0,3–0,6% ВВП. Экономически эти сценарии примерно равны, что делает выбор премьера Индии Нарендры Моди не только вопросом выгоды, но и стратегии.

Индия продолжает закупки российской нефти и оружия, объясняя это прагматизмом. Российские поставки дешевле, а покупка нефти у других стран увеличит расходы до $9–12 млрд ежегодно. В то же время, США остаются критически важными для индийской промышленности, технологий и создания рабочих мест, особенно в условиях высокого уровня безработицы молодежи.

Моди также провел переговоры с Китаем — впервые за семь лет — и встретился с Путиным. Эти шаги создают возможности для диверсификации внешнеполитического курса и поддержания баланса между Вашингтоном и Москвой.

Индийские власти одновременно стимулируют внутренний спрос, снижая налоги на товары и услуги перед Дивали, и ищут новые экспортные рынки. Главный приоритет остается внутренний экономический рост и создание рабочих мест, а также сохранение стратегических союзов.

Эксперты отмечают, что Индия может постепенно снижать долю российской нефти в импорте, сохраняя стратегические отношения с Москвой и демонстрируя США готовность сотрудничать.

«Все государства преследуют свои национальные интересы. Мы в Индии никогда не считали это противоречием глобальному благу», — отметил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com