закрыть
18 сентября 2025, четверг, 14:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как Индия поступит с российской нефтью?

  • 18.09.2025, 14:41
Как Индия поступит с российской нефтью?

Моди предстоит сложный выбор.

Индия оказалась в сложной ситуации после введения США 50-процентных тарифов на часть индийского экспорта. Часть этих мер была направлена против партнерства Индии и России, а часть рассматривается как рычаг давления на Нью-Дели в международной политике, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам, отказ от российских энергоресурсов и вооружений обойдется Индии в 0,2–0,3% ВВП, а потери от тарифов Трампа могут достигнуть 0,3–0,6% ВВП. Экономически эти сценарии примерно равны, что делает выбор премьера Индии Нарендры Моди не только вопросом выгоды, но и стратегии.

Индия продолжает закупки российской нефти и оружия, объясняя это прагматизмом. Российские поставки дешевле, а покупка нефти у других стран увеличит расходы до $9–12 млрд ежегодно. В то же время, США остаются критически важными для индийской промышленности, технологий и создания рабочих мест, особенно в условиях высокого уровня безработицы молодежи.

Моди также провел переговоры с Китаем — впервые за семь лет — и встретился с Путиным. Эти шаги создают возможности для диверсификации внешнеполитического курса и поддержания баланса между Вашингтоном и Москвой.

Индийские власти одновременно стимулируют внутренний спрос, снижая налоги на товары и услуги перед Дивали, и ищут новые экспортные рынки. Главный приоритет остается внутренний экономический рост и создание рабочих мест, а также сохранение стратегических союзов.

Эксперты отмечают, что Индия может постепенно снижать долю российской нефти в импорте, сохраняя стратегические отношения с Москвой и демонстрируя США готовность сотрудничать.

«Все государства преследуют свои национальные интересы. Мы в Индии никогда не считали это противоречием глобальному благу», — отметил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин