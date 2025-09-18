Дорожает как по маслу Татьяна Рыбакова

18.09.2025, 14:53

В России поднимается новая волна роста цен на продукты.

Не успели россияне отдохнуть от «яичной лихорадки», как надвигается новая беда: дорожают черный хлеб и подсолнечное масло. Такого рода новости с нами надолго — как минимум, до тех пор, пока российская политика в области импортозамещения будет руководствоваться принципом: «Пусть плохонькое, но свое».

Давайте начну с хороших новостей — яиц в России теперь полно. Настолько полно, что речь идет о перепроизводстве: по данным Росстата, на целых 20%. Что, понятно, вызвало обвал цен — производители готовы продавать яйца на 20-25% дешевле, как десять лет назад, лишь бы не переходить к крайним мерам — не резать кур-несушек. Но не все производители справляются — таки режут, причем массово.

Что с яйцами?

Но если проанализировать все представленные данные, цифры не бьются. Судите сами. Несушек за этот год стало больше на 0,9%. А производство яиц выросло на 6,3%. Откуда перепроизводство на 20%?

Не буду держать интригу. Это — результат обычной сезонности. Куры в холода и при сокращении светового дня несутся плохо. Даже на птицефермах, где теплые помещения и досвечивание лампами, яйценоскость падает с ноября и вновь начинает расти только с марта. Собственно, и весь «яичный кризис» случился в такое время: куры стали хуже нестись, яйца начали дорожать.

А вот дальше произошло интересное.

Обычно яйца — продукт примерно равномерного спроса. Яичницу готовят себе на завтрак и зимой, и летом. Летом, может, немного поменьше, но не так, чтобы совсем отказаться. Опять же, пироги да плюшки — туда тоже требуются яйца. Да, в канун Пасхи спрос резко взлетает: пару десятков надо покрасить, да на хороший кулич нужно десяток на кило, да на пасху полдесятка — а еда для нас главный, если не единственный признак принадлежности к православной вере. Традиционно перед Пасхой яйца дорожали всегда, зато в остальное время года цены колебались несильно.

Но в прошлом году очень сильно подорожало красное мясо, прежде всего, говядина. Начала расти в цене «молочка». Затем — курятина. Что между ними общего? Все это — источник белка. Еще один источник — бобовые, они не очень популярны у россиян. Потому бедные слои населения стали налегать на яйца.

И что, виноваты бедные? Не совсем. Сезонное снижение яйценоскости кур и повышение спроса со стороны небогатых граждан на яйца стали только причинами роста цен. А вот величина этого роста — всецело на совести птицеводческих хозяйств.

Вот замечательная цифра: в начале прошлого года рентабельность производства яиц выросла до 53,6%. Нормальная рентабельность в агросекторе колеблется в районе 10-15%. При 20% гендиректор птицеводческих комплексов пляшет и получает бонусы. Да — птицеводство в России весьма крупный, часто монополизированный бизнес. Например, давно уже практикуется запрет населению держать птицу в районе птицефабрик — для предотвращения эпидемий птичьего гриппа. Эпидемии этого гриппа все равно происходят — даже в США, где птицеводство сосредоточено в крупных комплексах, но результат налицо: домашние хозяйства и мелкие фермеры не могут восполнить дефицит яиц в случае массового падежа птиц или иных причин дефицита яиц. А главное — повлиять на цену.

Так что в том, что яйца так дорожали в прошлом и начале нынешнего года, виноваты не только зима и бедняки — в первую очередь, все же, тут вина крупных производителей. Вернее, чиновников, которые так ловко управляют сельским хозяйством, что не могут выполнить главную задачу: сглаживать негативные стороны рынка. Бизнес только и думает о прибыли — а о чем ему, собственно, говоря, положено думать? Но на закупку яиц за рубежом, чтобы сбить цены, чиновники решились слишком поздно. И на рынок импортные яйца пришли в тот момент, когда цены и так снижались.

Не могу закончить говорить о яйцах на мажорной ноте. Потому что зима близко. Скоро куры опять начнут хуже нестись. А население, готовясь к Новому году, начнет активно крошить яйца в оливье. Кстати, майонез — он тоже из куриных яиц делается. А еще — из подсолнечного масла.

И тут опять у меня для вас плохие новости.

Нежная душа подсолнечника

Подсолнечник — неприхотливая культура, выгодная фермеру: все, что ему надо, так это солнце. И вот солнца этим летом, представьте себе, было слишком много. А воды мало, потому на юге, где идет сбор основного урожая этой культуры, урожайность упала на треть. В Ростовской области вообще на 50%. Так что ждите подорожания подсолнечного масла.

И не надо все валить на погоду: подсолнечник — культура весьма засухоустойчивая. Проблема в семенах. Еще в прошлом году, когда из-за подтоплений и поздних заморозков погибла большая часть озимой пшеницы на европейской части страны, аграрии слезно молили Минсельхоз дать им дополнительные квоты на ввоз импортных семян подсолнечника: еще можно было пересеять поля с погибшими озимыми. Но ведомство было непреклонно, и остается непреклонным по сей день: квоты на импортные семена снижаются и будут снижаться — до нуля. Потому те фермеры, кто сумел раздобыть импортных семян, поля пересеяли. Кто не смог — собрал скудный урожай пшеницы, который, может, и окупил стоимость солярки для комбайнов.

В этом году большинство полей подсолнечника были засеяны отечественными семенами…

Поймите меня правильно: я не против стимулирования отечественного производства. Тем более, в такой области, как агросектор. Но даже если собрать вместе девять беременных женщин, ребеночек за месяц не родится. Селекция — высокотехнологичный сектор, относящийся уже, скорее, к биотехнологиям. Мы передовики в мире в этой области? Нет? Тогда зачем прямо сейчас перекрывать кислород аграриям? Неужели опыт советского автомобилестроения не дал достаточно доказательств тому, что если перекрыть импорт, свое не станет лучше — только дороже?

А как же южнокорейские чеболи, спросите вы? Китайское чудо? Очень просто. Во-первых, в этих случая чиновники давали задания производителям победить конкурентов на внешнем рынке — там, где царствовала свободная конкуренция. Да, ради этой победы они давали своим производителям субсидии и льготы — чтобы они продвигали на внешних рынках свою, пока несовершенную, продукцию за счет демпинга, до тех пор, пока отечественные производители ведут работы по усовершенствованию технологий и повышению качества. И если в плановый срок предприятие сделать это не могло — должно было вернуть деньги. И это как минимум. В Китае, бывало, сажали, а то и расстреливали нерадивых. Помножьте это на культуру добросовестности и трудолюбия — вот вам и «чудо».

Но лелеять отечественных производителей за счет гнобления других отечественных производителей — это никому в голову не приходило. Чисто наша скрепа.

Продукт элитного потребления

А вот где и нужно было бы помочь — так это с рожью. Ее сейчас сеют в 10 (!) раз меньше, чем в «лихие 1990-е». Как результат: рожь подорожала на 25%, ржаной хлеб — на 15%. Что случилось с традиционной для России культурой, гораздо более устойчивой к местным погодным условиям, чем пшеница или кукуруза?

Случилось падение спроса. Рожь — товар для фермера в принципе невыгодный. Урожайность у нее заметно ниже, чем у пшеницы и кукурузы. Стоит она дешевле. Тут, кстати, нужно сказать, что семена ржи — в основном отечественные. И что-то даже в отсутствии конкуренции наши славные селекционеры не проявили особых успехов.

Рожь в основном используется в хлебопечении. Это пшеница и кукуруза могут идти и на корм скоту (а кукуруза еще и на масло), и на макароны или крахмал, и на много чего еще. А рожь им в этом не конкурент: хлеб да квас — вот ее основные продукты. Но потребление хлеба падает, кваса тоже — вот и PepsiCo прекратила его производство. Это страшное слово «глютен», знаете ли, стало причиной того, что люди едят меньше хлеба. А между тем, производство ржаного хлеба сложнее белого: тесто на ржаной муке хуже поднимается, нужно добавлять и солод, и патоку для темного цвета и характерного сладковатого вкуса. Невыгодно для массового производства. Вот и получается, что ржаной хлеб становится нишевым продуктом. А значит — и более дорогим, и менее востребованным.

Тут-то бы чиновникам и проявить свою удаль: устроить, как устроили их французские коллеги, когда вино начало уступать позиции, кампанию по пропаганде черного хлеба и кваса. Объявить их национальным достоянием (что правда), устраивать фестивали, дегустации, ставить акцент на традиционности, тысячелетней истории, делать модным, находить преимущества ржи для здорового образа ржизни (они есть).

Давать субсидии и льготы фермерам и производителям, пнуть селекционеров. В общем — сделать то, что в их чиновничьей власти и, не побоюсь этого слово, обязанности. Но как-то проще и приятнее, наверное, урезать квоты на импорт семян других культур и с важным видом распределять их среди униженных просителей.

***

А главное знаете что? Все эти громкие лозунги об импортозамещении, все эти мучения фермеров и отощавшие кошельки потребителей — все это напрасно. По данным Федеральной таможенной службы, в январе–июле 2025 года РФ увеличила закупки продовольствия и сельхозсырья за рубежом до 24,3 млрд долларов, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это максимальный рост среди всех товарных групп. Так что импорт еды даже превысил экспорт продукции российского АПК — на 3,8 млрд долларов.

Регулировали, регулировали и дорегулировались. С чем я чиновников Минсельхоза и поздравляю.

Татьяна Рыбакова, The Moscow Times

