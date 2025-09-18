Белорусов предупредили о штрафах за «такое» поведение на пешеходном переходе

Белорусов предупредили о штрафах за «такое» поведение на пешеходном переходе7
До 210 рублей.
В ГАИ Минска рассказали, что пешеходы могут получить штраф от 42 до 210 рублей лишь за то, что остановятся на проезжей части. Причем получить наказание можно как на пешеходном переходе, так и просто на дороге.
Согласно ПДД, пешеходам разрешается вступать на проезжую часть только в одном случае - для ее пересечения.
«При этом пешеходам запрещается задерживаться и останавливаться на проезжей части вне зависимости от того, остановился пешеход на пешеходном переходе или вне его», - пояснили в ГАИ.
Там напомнили, что за нарушение данного правила дорожного движения белорусам грозят штрафы. Размер варьируется от одной базовой ( 42 рубля ) до 3 ( 126 рублей ). А в случае, если пешеход окажется пьяным, то до 210 рублей (5 базовых).
Что будет, если пешеход вдруг на середине пешеходного перехода остановился и пошел в обратном направлении в Госавтоинспекции не уточнили. А ведь такое поведение - частое явление.
Также в ГАИ не уточнили, что может грозить так называемым «регулировщикам» - тем пешеходам, которые любят одной ногой уже стать на проезжую часть, а потом махать подъехавшим машинам, чтобы проезжали, задерживая тем самым дорожное движение. Впрочем одна нога на дороге - это ведь тоже остановка?
Напомним, что, согласно ПДД РБ, водитель обязан пропустить пешехода: «При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен предоставить преимущество пешеходам».
И никакие знаки пешехода руками и предложение проехать не спасут того от уплаты штрафа.