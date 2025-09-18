закрыть
18 сентября 2025, четверг, 16:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусов предупредили о штрафах за «такое» поведение на пешеходном переходе

7
  • 18.09.2025, 15:07
  • 4,414
Белорусов предупредили о штрафах за «такое» поведение на пешеходном переходе

До 210 рублей.

В ГАИ Минска рассказали, что пешеходы могут получить штраф от 42 до 210 рублей лишь за то, что остановятся на проезжей части. Причем получить наказание можно как на пешеходном переходе, так и просто на дороге.

Согласно ПДД, пешеходам разрешается вступать на проезжую часть только в одном случае - для ее пересечения.

«При этом пешеходам запрещается задерживаться и останавливаться на проезжей части вне зависимости от того, остановился пешеход на пешеходном переходе или вне его», - пояснили в ГАИ.

Там напомнили, что за нарушение данного правила дорожного движения белорусам грозят штрафы. Размер варьируется от одной базовой ( 42 рубля ) до 3 ( 126 рублей ). А в случае, если пешеход окажется пьяным, то до 210 рублей (5 базовых).

Что будет, если пешеход вдруг на середине пешеходного перехода остановился и пошел в обратном направлении в Госавтоинспекции не уточнили. А ведь такое поведение - частое явление.

Также в ГАИ не уточнили, что может грозить так называемым «регулировщикам» - тем пешеходам, которые любят одной ногой уже стать на проезжую часть, а потом махать подъехавшим машинам, чтобы проезжали, задерживая тем самым дорожное движение. Впрочем одна нога на дороге - это ведь тоже остановка?

Напомним, что, согласно ПДД РБ, водитель обязан пропустить пешехода: «При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен предоставить преимущество пешеходам».

И никакие знаки пешехода руками и предложение проехать не спасут того от уплаты штрафа.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин