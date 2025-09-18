Лукашенко добивает белорусский спорт 5 18.09.2025, 15:23

1,784

Спортсмены могут остаться без спонсоров.

Лукашенко принял новый указ «Об оказании поддержки спортивным организациям».

Согласно ему, спортивные федерации могут получать субсидии из республиканского бюджета, а клубы по игровым и неигровым видам спорта — из местных бюджетов.

При этом отменяются налоговые льготы на недвижимость, земельному налогу и налогу на прибыль для спонсоров, которые решат поддержать спортсменов, заметило («Еврорадио»https://euroradio.fm/ru/sportsmeny-posle-ukaza-lukashenko-mogut-ostatsya-bez-sponsorov).

Регулирование размера субсидий, совокупной поддержки от государственных организаций в форме спонсорской помощи, рекламы и прочего, а также размеры зарплат руководителей федераций, спортсменов, тренеров и других специалистов будет осуществлять правительство.

Порядок выдачи и размер призовых по итогам спортивного сезона будет также определять правительство. Министерство спорта будет вести контроль за тем, как федерации и клубы используют средства поддержки от госорганизаций.

При этом указ не ограничивает возможность клубов самостоятельно распоряжаться заработанными деньгами и спонсорской помощью, полученной от частных организаций. Но много ли останется спонсоров, если частные фирмы не смогут получить налоговые льготы?

