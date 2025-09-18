Лукашенко добивает белорусский спорт

Лукашенко добивает белорусский спорт5
Спортсмены могут остаться без спонсоров.
Лукашенко принял новый указ «Об оказании поддержки спортивным организациям».
Согласно ему, спортивные федерации могут получать субсидии из республиканского бюджета, а клубы по игровым и неигровым видам спорта — из местных бюджетов.
При этом отменяются налоговые льготы на недвижимость, земельному налогу и налогу на прибыль для спонсоров, которые решат поддержать спортсменов, заметило («Еврорадио»https://euroradio.fm/ru/sportsmeny-posle-ukaza-lukashenko-mogut-ostatsya-bez-sponsorov).
Регулирование размера субсидий, совокупной поддержки от государственных организаций в форме спонсорской помощи, рекламы и прочего, а также размеры зарплат руководителей федераций, спортсменов, тренеров и других специалистов будет осуществлять правительство.
Порядок выдачи и размер призовых по итогам спортивного сезона будет также определять правительство. Министерство спорта будет вести контроль за тем, как федерации и клубы используют средства поддержки от госорганизаций.
При этом указ не ограничивает возможность клубов самостоятельно распоряжаться заработанными деньгами и спонсорской помощью, полученной от частных организаций. Но много ли останется спонсоров, если частные фирмы не смогут получить налоговые льготы?