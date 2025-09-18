ВСУ показали, как выследили российских операторов БПЛА

ВСУ показали, как выследили российских операторов БПЛА1
- 18.09.2025, 15:29
Их выдал «Старлинк».
Операторы подразделения Вооруженных сил Украины «Птахи Мадяра» уничтожили укрытие операторов дронов Вооруженных сил Российской Федерации, обнаружив его с помощью дрона.
Кадры ударов украинских БПЛА по позиции российских оккупантов были опубликованы в Telegram-канале WORMBUSTERS.
Уничтожение позиции операторов ВС РФ
Судя по обнародованному видео, россияне сами привели дрон ВСУ к своему укрытию. Операторы заметили подвал, который служил ВС РФ укрытием, а также спутниковую антенну и терминал Starlink у входа.
Далее следуют кадры уничтожения позиции с помощью FPV-дронов. Сначала украинский беспилотник поразил Starlink, лишив оккупантов связи. После этого ВСУ показали ряд атак БПЛА по всем возможным укрытиям врага.
«Разрушили подвал. Уничтожили «Старлинк», — констатировали авторы видео.
Напомним, российская компания КБ «Валькирия» представила новый дрон-матку RD-8, которым можно управлять через спутниковый интернет Starlink.