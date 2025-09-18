ВСУ показали, как выследили российских операторов БПЛА 1 18.09.2025, 15:29

1,902

Их выдал «Старлинк».

Операторы подразделения Вооруженных сил Украины «Птахи Мадяра» уничтожили укрытие операторов дронов Вооруженных сил Российской Федерации, обнаружив его с помощью дрона.

Кадры ударов украинских БПЛА по позиции российских оккупантов были опубликованы в Telegram-канале WORMBUSTERS.

Уничтожение позиции операторов ВС РФ

Судя по обнародованному видео, россияне сами привели дрон ВСУ к своему укрытию. Операторы заметили подвал, который служил ВС РФ укрытием, а также спутниковую антенну и терминал Starlink у входа.

Далее следуют кадры уничтожения позиции с помощью FPV-дронов. Сначала украинский беспилотник поразил Starlink, лишив оккупантов связи. После этого ВСУ показали ряд атак БПЛА по всем возможным укрытиям врага.

«Разрушили подвал. Уничтожили «Старлинк», — констатировали авторы видео.

Напомним, российская компания КБ «Валькирия» представила новый дрон-матку RD-8, которым можно управлять через спутниковый интернет Starlink.

