Xiaomi бросает прямой вызов Apple 1 18.09.2025, 15:40

Их флагманская линейка смартфонов копирует «фишки» iPhone, но стоит заметно меньше.

Xiaomi cкоро представит 17-ю флагманскую линейку смартфонов. Похоже, что компания бросает прямой вызов Apple. Новинки, помимо нейминга, получат схожие функции и дизайн интерфейса, явно вдохновленный iPhone 17.

Примечательно, что бренд пропускает 16-ю серию и сразу намерен выпустить Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max. Этот шаг, наряду с другими «заимствованиями», прямо указывает на стратегию открытой конкуренции с Купертино, пишет Gizmochina.

У Xiaomi свой «динамический остров»

В iPhone еще давно дебютировала фирменная функция Dynamic Island, и Xiaomi, конечно, решила не оставаться в стороне. В обновленной прошивке HyperOS 3 появится аналог под названием Xiaomi Super Island. Как и в iOS, это будет интерактивная область вверху экрана для отображения уведомлений, управления музыкой и некоторой многозадачности. Сообщается, что вариант Xiaomi позволит одновременно использовать до трех активных «островков».

Фото: Xiaomi

Дизайн в стиле Liquid Glass

Еще одно нововведение коснется оформления интерфейса. В iOS 26 Apple внедрила дизайн-код Liquid Glass с полупрозрачными элементами и глянцевыми иконками. Судя по утечкам скриншотов HyperOS 3, Xiaomi внедрит похожую эстетику. Ожидается, что китайский бренд сделает акцент на более сдержанном дизайне с эффектом матового размытия, чтобы сохранить читабельность, но общая концепция явно вдохновлена Apple.

Прямой конкурент модели Pro Max

Смена названия тоже оказалась очевидной отсылкой. Если в прошлом году топовым смартфонов бренда был Xiaomi 15 Ultra, в этот раз компания «перескочила» через одну цифру и сразу анонсировала Xiaomi 17. В нее войдут базовый аппарат, Xiaomi 17 Pro и флагманский Xiaomi 17 Pro Max. Этот маркетинговый ход не оставляет сомнений в том, кому Xiaomi хочет навязать конкуренцию.

Фото: Xiaomi

Однако свою уникальную «фишку» китайский «Pro Max» все же получит. Судя по изображениям в сети, у смартфона будет необычный дизайн со вторым экраном на задней крышке.

