Евросоюз ужесточает давление на Москву 18.09.2025, 15:46

Новый пакет санкций Еврокомиссия может официально презентовать уже завтра, 19 сентября.

Европейская комиссия планирует презентовать новый, 19-й пакет санкций против России в пятницу, 19 сентября.

Этой информацией поделились с корреспондентом «Европейской правды» два дипломата из влиятельных государств ЕС в Брюсселе на условиях анонимности.

19-й пакет санкций Евросоюза против России может быть передан на утверждение в Совет ЕС уже 19 сентября.

«Насколько мне известно, 19-й пакет будет передан Комиссией в Совет ЕС завтра, в пятницу», – сообщил «Европейской правде» один из дипломатов.

Другой добавил, что пока ему неизвестно, будет ли публичная презентация санкционного пакета или сначала предложение Еврокомиссии обсудят государства-члены.

Отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе 18 сентября, представители Еврокомиссии отказались анонсировать конкретную дату готовности нового пакета санкций, но подтвердили, что он будет представлен в ближайшее время.

«Мы ожидаем презентовать 19-й пакет санкций скоро», – сообщил заместитель главного представителя Олоф Гилл.

Он не предоставил других деталей о содержании нового пакета.

