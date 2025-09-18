Евросоюз ужесточает давление на Москву
- 18.09.2025, 15:46
Европейская комиссия планирует презентовать новый, 19-й пакет санкций против России в пятницу, 19 сентября.
Этой информацией поделились с корреспондентом «Европейской правды» два дипломата из влиятельных государств ЕС в Брюсселе на условиях анонимности.
«Насколько мне известно, 19-й пакет будет передан Комиссией в Совет ЕС завтра, в пятницу», – сообщил «Европейской правде» один из дипломатов.
Другой добавил, что пока ему неизвестно, будет ли публичная презентация санкционного пакета или сначала предложение Еврокомиссии обсудят государства-члены.
Отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе 18 сентября, представители Еврокомиссии отказались анонсировать конкретную дату готовности нового пакета санкций, но подтвердили, что он будет представлен в ближайшее время.
«Мы ожидаем презентовать 19-й пакет санкций скоро», – сообщил заместитель главного представителя Олоф Гилл.
Он не предоставил других деталей о содержании нового пакета.