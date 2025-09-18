закрыть
18 сентября 2025, четверг, 16:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Евросоюз ужесточает давление на Москву

  • 18.09.2025, 15:46
Евросоюз ужесточает давление на Москву

Новый пакет санкций Еврокомиссия может официально презентовать уже завтра, 19 сентября.

Европейская комиссия планирует презентовать новый, 19-й пакет санкций против России в пятницу, 19 сентября.

Этой информацией поделились с корреспондентом «Европейской правды» два дипломата из влиятельных государств ЕС в Брюсселе на условиях анонимности.

19-й пакет санкций Евросоюза против России может быть передан на утверждение в Совет ЕС уже 19 сентября.

«Насколько мне известно, 19-й пакет будет передан Комиссией в Совет ЕС завтра, в пятницу», – сообщил «Европейской правде» один из дипломатов.

Другой добавил, что пока ему неизвестно, будет ли публичная презентация санкционного пакета или сначала предложение Еврокомиссии обсудят государства-члены.

Отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе 18 сентября, представители Еврокомиссии отказались анонсировать конкретную дату готовности нового пакета санкций, но подтвердили, что он будет представлен в ближайшее время.

«Мы ожидаем презентовать 19-й пакет санкций скоро», – сообщил заместитель главного представителя Олоф Гилл.

Он не предоставил других деталей о содержании нового пакета.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин