В Беларуси запретили продавать детскую одежду российского бренда Gloria Jeans
- 18.09.2025, 15:58
Одежда признана небезопасной по нескольким показателям.
Белорусский Госстандарт вновь проверил одежду на предмет ее безопасности.
На этот раз проверку не прошли детские вещи, которые привозит и продает известный бренд Gloria Jeans.
Выяснилось, что в основном проблема у одежды с гигроскопичностью.
Поясним: материалы с высокой гигроскопичностью (например, хлопок, шерсть) способны впитывать много воды и испарять ее, что важно для такой продукции. Ведь это поддерживает комфорт тела.
В случае с этими вещами показатель был не в норме, а потому их признали небезопасными.
Какую детскую одежду запретили?
Речь о детской юбке вьетнамского производства, китайских трусах и носках для девочек, а также джемпере для девочек (производился в Бангладеше), выпущенных для российского бренда Gloria Jeans.
Блузка для школьниц из Вьетнама тоже не прошла проверку.
Но уже по показателю «воздухопроницаемость» – при норме не менее 100 дм³/(м²·с) для изделий второго слоя школьной группы – цифра составила лишь 39 дм³/(м²·с).
В черном списке Госстандарта теперь и куртки для мальчиков торговой марки Gee Jay. Их также привозит в Беларусь минская компания «Глория Джинс Фэшн».
Так, с 22 сентября товары нельзя будет ввозить и реализовывать на территории нашей страны.