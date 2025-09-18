В Беларуси запретили продавать детскую одежду российского бренда Gloria Jeans 18.09.2025, 15:58

Иллюстративное фото

Одежда признана небезопасной по нескольким показателям.

Белорусский Госстандарт вновь проверил одежду на предмет ее безопасности.

На этот раз проверку не прошли детские вещи, которые привозит и продает известный бренд Gloria Jeans.

Выяснилось, что в основном проблема у одежды с гигроскопичностью.

Поясним: материалы с высокой гигроскопичностью (например, хлопок, шерсть) способны впитывать много воды и испарять ее, что важно для такой продукции. Ведь это поддерживает комфорт тела.

В случае с этими вещами показатель был не в норме, а потому их признали небезопасными.

Какую детскую одежду запретили?

Речь о детской юбке вьетнамского производства, китайских трусах и носках для девочек, а также джемпере для девочек (производился в Бангладеше), выпущенных для российского бренда Gloria Jeans.

Фото: Госстандарт

Фото: Госстандарт

Фото: Госстандарт

Фото: Госстандарт

Блузка для школьниц из Вьетнама тоже не прошла проверку.

Фото: Госстандарт

Но уже по показателю «воздухопроницаемость» – при норме не менее 100 дм³/(м²·с) для изделий второго слоя школьной группы – цифра составила лишь 39 дм³/(м²·с).

В черном списке Госстандарта теперь и куртки для мальчиков торговой марки Gee Jay. Их также привозит в Беларусь минская компания «Глория Джинс Фэшн».

Фото: Госстандарт

Фото: Госстандарт

Фото: Госстандарт

Так, с 22 сентября товары нельзя будет ввозить и реализовывать на территории нашей страны.

