18 сентября 2025, четверг, 16:05
В Беларуси запретили продавать детскую одежду российского бренда Gloria Jeans

  • 18.09.2025, 15:58
В Беларуси запретили продавать детскую одежду российского бренда Gloria Jeans
Иллюстративное фото

Одежда признана небезопасной по нескольким показателям.

Белорусский Госстандарт вновь проверил одежду на предмет ее безопасности.

На этот раз проверку не прошли детские вещи, которые привозит и продает известный бренд Gloria Jeans.

Выяснилось, что в основном проблема у одежды с гигроскопичностью.

Поясним: материалы с высокой гигроскопичностью (например, хлопок, шерсть) способны впитывать много воды и испарять ее, что важно для такой продукции. Ведь это поддерживает комфорт тела.

В случае с этими вещами показатель был не в норме, а потому их признали небезопасными.

Какую детскую одежду запретили?

Речь о детской юбке вьетнамского производства, китайских трусах и носках для девочек, а также джемпере для девочек (производился в Бангладеше), выпущенных для российского бренда Gloria Jeans.

Фото: Госстандарт
Фото: Госстандарт
Фото: Госстандарт
Фото: Госстандарт

Блузка для школьниц из Вьетнама тоже не прошла проверку.

Фото: Госстандарт

Но уже по показателю «воздухопроницаемость» – при норме не менее 100 дм³/(м²·с) для изделий второго слоя школьной группы – цифра составила лишь 39 дм³/(м²·с).

В черном списке Госстандарта теперь и куртки для мальчиков торговой марки Gee Jay. Их также привозит в Беларусь минская компания «Глория Джинс Фэшн».

Фото: Госстандарт
Фото: Госстандарт
Фото: Госстандарт

Так, с 22 сентября товары нельзя будет ввозить и реализовывать на территории нашей страны.

