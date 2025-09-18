«Это его второй день рождения» 1 18.09.2025, 16:09

В Минске самосвал едва не сбил пешехода на переходе.

Партизанский проспект уже за МКАД, нерегулируемый пешеходный переход пересекает выезд с кольцевой. Большой трафик, много грузовиков, а переход — нерегулируемый. Перейти там дорогу может быть крайне рискованной затеей. Думаете, нагнетаем? Тогда посмотрите видео.

Очевидцем ситуации на днях стал читатель Onlíner.

Перед пешеходным переходом останавливается грузовик в крайней правой полосе, пешеход начинает переходить дорогу. Но левая полоса свободна, и по ней несется самосвал.

— Я понимаю, что он несется, я начинаю сигналить, чтобы привлечь внимание водителя. Он внимания не обращает и летит туда, откуда выходит человек, — рассказал корреспонденту Onlíner автор видео.

В этот раз все обошлось, хотя пешеход может по праву справлять свой второй день рождения.

