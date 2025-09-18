закрыть
18 сентября 2025, четверг, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Это его второй день рождения»

1
  • 18.09.2025, 16:09
«Это его второй день рождения»

В Минске самосвал едва не сбил пешехода на переходе.

Партизанский проспект уже за МКАД, нерегулируемый пешеходный переход пересекает выезд с кольцевой. Большой трафик, много грузовиков, а переход — нерегулируемый. Перейти там дорогу может быть крайне рискованной затеей. Думаете, нагнетаем? Тогда посмотрите видео.

Очевидцем ситуации на днях стал читатель Onlíner.

Перед пешеходным переходом останавливается грузовик в крайней правой полосе, пешеход начинает переходить дорогу. Но левая полоса свободна, и по ней несется самосвал.

— Я понимаю, что он несется, я начинаю сигналить, чтобы привлечь внимание водителя. Он внимания не обращает и летит туда, откуда выходит человек, — рассказал корреспонденту Onlíner автор видео.

В этот раз все обошлось, хотя пешеход может по праву справлять свой второй день рождения.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин