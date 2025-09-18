Цирковое представление для генералов Марк Галеотти

18.09.2025, 16:15

Фото: Getty Images

Какую угрозу для Европы показали учения «Запад-2025».

Очередные российские военные учения завершились, и некоторые западные комментаторы хотят нас убедить, что мы должны коллективно вздохнуть с облегчением, что легионы Путина не использовали их как повод для очередного вторжения. Конечно, это было сильно преувеличенное опасение. На самом деле мы увидели, что российская армия по-прежнему придерживается устаревших методов ведения войны, как будто ее бронетанковые колонны не были заблокированы и сожжены в Украине весной 2022 года.

В учениях «Запад-2025», которые завершились во вторник, приняли участие около 30 000 российских и белорусских военнослужащих. Военные игры шли от Северного полярного круга до Беларуси. Это было последнее из серии учений, проводимых раз в два года, хотя в 2023 году они были пропущены. Учитывая, что гораздо более масштабные учения 2021 года были использованы Москвой как возможность подготовиться к вторжению 2022 года, возможно, на сей раз были некоторые изначальные основания для осторожности, но она быстро переросла в истерию.

В Беларуси находилось всего около 8000 солдат — даже не дивизия по численности — и из них менее 2000 были россиянами. Между тем можно было бы подумать, что Европа с волнением ждет следующей войны от России. Польша закрыла границу с Беларусью, якобы по соображениям безопасности, одновременно собрав более 30 000 своих солдат вблизи границы для проведения учений «Железный защитник». Соседние Литва и Латвия тем временем проводят собственные учения с участием 17 000 и 12 000 военнослужащих соответственно. Как будто этого было недостаточно, Объединенные экспедиционные силы НАТО проводят TARASSIS, серию учений в Прибалтийском регионе.

Кроме того, хотя «Запад» дал много возможностей для пиротехнических фотосессий, можно сказать, что он не смог убедительно продемонстрировать военный потенциал. На практике российские военные учения, как правило, направлены не столько на оттачивание навыков солдат, сколько на театральное представление тщательно отрепетированного мастерства. Один отставной российский полковник однажды описал их мне как «генералы, играющие в выдуманную войну».

Хотя нет сомнений в том, что Россия извлекает многочисленные тактические уроки из войны в Украине, на стратегическом и оперативном уровнях она по-прежнему придерживается доктрины, которая, возможно, устарела еще до окончания «холодной войны». Эта доктрина характеризуется массированными операциями с использованием различных видов вооружений, которые сегодня стали непрактичными из-за появления беспилотных летательных аппаратов и современных противотанковых ракет.

Российское сообщество военных блогеров быстро высмеяло учения «Запад-2025» за демонстрацию тактики, которая доказала свою опасность и бесполезность в Украине, от низких пролетов до неуправляемых бомб и парашютных десантов, которые были бы уничтожены современными средствами противовоздушной обороны. Они также критиковали концентрацию бронетехники, которая, даже если теперь оснащена глушителями и «мангалами», как русские называют противодроновые клетки, оказывается очень привлекательной мишенью для дронов. Неудивительно, что один из них описал это как «еще одно красивое цирковое представление для генералов, сидящих на пьедестале с биноклями».

Масштаб операции – сокращение численности войск с 220 000 человек в 2021 году – также является показательным. Несмотря на периодические (и надуманные) заявления о некой секретной резервной армии, готовой вторгнуться в Украину или НАТО, у Москвы нет «запасных» войск, которые можно было бы массово развернуть в боевых действиях. Оставшихся призывников нельзя отправить в Украину — они не имеют достаточной подготовки для проведения каких-либо крупных операций без поддержки.

Кроме того, эти учения были отмечены явным стремлением не выглядеть чрезмерно провокационными. Операции были перенесены подальше от западных границ, и даже имитация применения оружия дальнего действия, такого как новая ракета «Орешник», проводилась только на бумаге. Также была проявлена неожиданная готовность допустить иностранных журналистов и двух военных наблюдателей из США, что стало первым подобным визитом за много лет. Приглашение поступило из Минска — «вам будут предоставлены лучшие места для просмотра», сказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин, — но это не было бы сделано без согласия Москвы.

Таким образом, «Запад-2025» не вызвал страха и отвращения, а дал нам много поводов для радости. Доказательство того, что Москва действительно не находится в состоянии такой военной готовности, чтобы вступать в новые конфликты. Что бы ни происходило на земле в Украине, Россия, как и НАТО, все еще пытается понять, как новые технологии меняют войну, а также осознать огромные затраты на реорганизацию вооруженных сил, построенных на предположениях 2010-х или даже 1980-х годов. Даже когда ее беспилотники гудят в воздушном пространстве Польши и Румынии, Москва все еще пытается найти баланс между устрашающими угрозами и осторожным избеганием всего, что может вызвать реальные военные действия. Так что, как бы это ни звучало странно, давайте поаплодируем учениям «Запад»!

Марк Галеотти, The Spectator

