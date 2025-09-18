Лукашисты хотят запустить прямые авиарейсы в Венесуэлу 4 18.09.2025, 16:19

Иллюстративное фото

Минск обсуждает с Каракасом прямое авиасообщение для пассажиров и грузов.

17 сентября чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Боливарианской Республике Венесуэла Дмитрий Деревинский провел встречу с министром транспорта Венесуэлы Рамоном Селестино Веласкесом Арагуаяном, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние сотрудничества в сфере авиационного сообщения и обсудили перспективы налаживания прямых авиарейсов между Минском и Каракасом. Речь идет как о пассажирских, так и о грузовых перевозках.

Стороны также согласовали проведение ряда совместных мероприятий в ближайшее время, направленных на укрепление взаимодействия и развитие транспортных связей между двумя странами.

