СМИ: Россия отправила КНДР ядерный реактор для подводной лодки 18.09.2025, 16:25

Москва пересекла еще одну «красную линию»

Военные Южной Кореи получили разведданные, свидетельствующие о том, что Россия отправила КНДР ядерный реактор для использования в атомных подводных лодках. Сейчас эту информацию проверяют, сообщает Korea JoongAng Daily.

Как сообщили правительственные чиновники, Россия, вероятно, передала КНДР два-три модуля для атомных подводных лодок в первой половине этого года.

Эти модули включают реактор, турбину и систему охлаждения - основные компоненты ядерного силового агрегата.

Это повышает вероятность того, что Северная Корея получила полную силовую установку, включая реактор. По сообщениям, эти модули не были изготовлены заново, а были взяты с выведенных из эксплуатации российских подводных лодок.

«С прошлого года Северная Корея настойчиво требует от России технологии ядерных подводных лодок и современных истребителей. Сначала Россия была против, но, похоже, в этом году согласилась предоставить их», - сообщил один из правительственных источников.

Отмечается, что Северная Корея считает строительство атомных подводных лодок национальным приоритетом, поскольку обладание стратегическими атомными подводными лодками, способными нанести удар по США, является завершением формирования ее ядерных сил.

8 марта государственная газета Северной Кореи Rodong Sinmun опубликовала фотографии своего лидера Ким Чен Ына, который осматривал, судя по всему, стратегическую подводную лодку с ядерным двигателем, находящуюся на стадии строительства.

Эксперты утверждают, что Северная Корея не имеет технических возможностей для быстрого строительства атомной подводной лодки, особенно учитывая то, что реактор подводной лодки является ее важнейшим компонентом.

До сих пор Северная Корея не была способна производить небольшие реакторы, пригодные для использования на подводных лодках.

Однако эта оценка может измениться, если страна приобрела российские модули. Получив их, КНДР получит доступ к технологии реакторов, которую она никогда не смогла разработать самостоятельно.

Пхеньян давил на Москву, требуя предоставить такую технологию в обмен на отправку своих солдат для поддержки военных действий России в Украине.

Отмечается, что если Россия действительно передала эти модули, это будет означать, что Москва пересекла «красную линию», что фундаментально подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такой шаг почти наверняка повлечет дополнительные международные санкции как против Северной Кореи, так и против России.

Разведданные, полученные Южной Кореей, были переданы США и странам-союзникам.

