Ди Каприо рассказал о новом фильме «Битва за битвой»

  • 18.09.2025, 16:33
Ди Каприо рассказал о новом фильме «Битва за битвой»
Леонардо Ди Каприо

Актер сыграл бывшего революционера.

Новый фильм режиссера Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», над которым режиссер работал более 20 лет, стал громким событием сезона. В картине снялись Леонардо Ди Каприо, Бенисио дель Торо, Шон Пенн, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Ди Каприо исполнил роль Боба — бывшего революционера, живущего вне системы, который вынужден вернуться к прошлому, когда пропадает его дочь. По словам актера, фильм отражает усиливающуюся поляризацию общества: «Он показывает раскол в нашей культуре и тот факт, что все становится более полярным».

Бенисио дель Торо, сыгравший инструктора по боевым искусствам Серджио, отметил, что лента «говорит о своем времени, но при этом остается веселой, увлекательной и очень человечной». Он добавил, что работа с Ди Каприо стала для него «мечтой, которая наконец сбылась».

Картина сочетает сатиру, черную комедию и элементы боевика. Ди Каприо подчеркнул, что ее сила — в героях: «В герое есть слабости, но зритель может узнать себя в его борьбе».

Фильм получил восторженные отзывы критиков: The Independent назвала его «свирепым американским шедевром», The Guardian — «актуальной эпопеей о несогласии и непохожести», а The Telegraph похвалила игру Пенна и Ди Каприо.

Сам Ди Каприо назвал Андерсона «визионером и культовым режиссером», отметив, что в этот раз тот «действительно пошел ва-банк».

