Ди Каприо рассказал о новом фильме «Битва за битвой» 18.09.2025, 16:33

Леонардо Ди Каприо

Актер сыграл бывшего революционера.

Новый фильм режиссера Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», над которым режиссер работал более 20 лет, стал громким событием сезона. В картине снялись Леонардо Ди Каприо, Бенисио дель Торо, Шон Пенн, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Ди Каприо исполнил роль Боба — бывшего революционера, живущего вне системы, который вынужден вернуться к прошлому, когда пропадает его дочь. По словам актера, фильм отражает усиливающуюся поляризацию общества: «Он показывает раскол в нашей культуре и тот факт, что все становится более полярным».

Бенисио дель Торо, сыгравший инструктора по боевым искусствам Серджио, отметил, что лента «говорит о своем времени, но при этом остается веселой, увлекательной и очень человечной». Он добавил, что работа с Ди Каприо стала для него «мечтой, которая наконец сбылась».

Картина сочетает сатиру, черную комедию и элементы боевика. Ди Каприо подчеркнул, что ее сила — в героях: «В герое есть слабости, но зритель может узнать себя в его борьбе».

Фильм получил восторженные отзывы критиков: The Independent назвала его «свирепым американским шедевром», The Guardian — «актуальной эпопеей о несогласии и непохожести», а The Telegraph похвалила игру Пенна и Ди Каприо.

Сам Ди Каприо назвал Андерсона «визионером и культовым режиссером», отметив, что в этот раз тот «действительно пошел ва-банк».

