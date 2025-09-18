Белорусские хоккеисты штурмуют НХЛ
- 18.09.2025, 17:05
Еще четверо игроков из Беларуси начали подготовку к сезону в тренировочных лагерях «Калгари» и «Ванкувера».
Еще четыре белорусских хоккеиста примут участие в тренировочных лагерях клубов НХЛ, которые стартуют 18 сентября, пишет Smartpress .
В «Калгари Флэймз» на сборы вызваны защитник Илья Соловьев и нападающий Егор Шарангович. Всего в лагере канадского клуба будут готовиться 58 игроков – 6 вратарей, 18 защитников и 34 форварда. Хоккеисты разделены на три команды, и оба белоруса попали в состав «Желтых». «Калгари» проведет восемь предсезонных матчей, первый из которых состоится 21 сентября против «Эдмонтона».
Параллельно в тренировочный лагерь «Ванкувер Кэнакс» приглашены ещё два представителя Беларуси – форвард Данила Климович и вратарь Никита Толопило. Всего в ростере клуба 59 игроков: 33 нападающих, 19 защитников и 7 голкиперов. Толопило дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, тогда как Климович пока выступал в АХЛ.
Таким образом, на старте подготовки к сезону-2025/26 сразу шесть белорусских хоккеиста попробуют закрепиться в составах клубов НХЛ. Аналогичный шанс получили братья Алексей и Илья Протасы.