Белорусские хоккеисты штурмуют НХЛ 18.09.2025, 17:05

Иллюстративное фото

Еще четверо игроков из Беларуси начали подготовку к сезону в тренировочных лагерях «Калгари» и «Ванкувера».

Еще четыре белорусских хоккеиста примут участие в тренировочных лагерях клубов НХЛ, которые стартуют 18 сентября, пишет Smartpress .

В «Калгари Флэймз» на сборы вызваны защитник Илья Соловьев и нападающий Егор Шарангович. Всего в лагере канадского клуба будут готовиться 58 игроков – 6 вратарей, 18 защитников и 34 форварда. Хоккеисты разделены на три команды, и оба белоруса попали в состав «Желтых». «Калгари» проведет восемь предсезонных матчей, первый из которых состоится 21 сентября против «Эдмонтона».

Параллельно в тренировочный лагерь «Ванкувер Кэнакс» приглашены ещё два представителя Беларуси – форвард Данила Климович и вратарь Никита Толопило. Всего в ростере клуба 59 игроков: 33 нападающих, 19 защитников и 7 голкиперов. Толопило дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, тогда как Климович пока выступал в АХЛ.

Таким образом, на старте подготовки к сезону-2025/26 сразу шесть белорусских хоккеиста попробуют закрепиться в составах клубов НХЛ. Аналогичный шанс получили братья Алексей и Илья Протасы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com