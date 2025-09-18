Тайвань демонстрирует разрушительное оружие США
Остров готов ответить Китаю.
Тайвань впервые продемонстрировал американский основной боевой танк M1A2T Abrams и реактивную систему залпового огня HIMARS. Показ стал частью стратегии «многоуровневого сдерживания», направленной на усиление обороны острова перед лицом растущего давления со стороны Китая, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Помимо Abrams и HIMARS, на выставке были представлены противоракетная установка «Цзян-Кун», ПТРК TOW 2B на внедорожниках Humvee, модели учебного самолета Brave Eagle и легкого фрегата.
США одобрили продажу Тайваню 108 Abrams в 2019 году. Первая партия из 38 танков прибыла в конце 2024-го, в июле 2025-го — еще 42. Машины проходят подготовку в Хсиньчжу, где планируются масштабные боевые учения. Abrams оснащены 120-мм пушкой, тяжелым пулеметом и композитной броней, развивают скорость до 64 км/ч.
Тайвань также заказал 29 HIMARS и намерен закупить еще 28, доведя парк до 57 установок. Эти системы способны запускать управляемые ракеты с дальностью до 85 км либо ракеты ATACMS на 300 км. Первые боевые стрельбы HIMARS прошли весной и летом 2025 года.
Прибытие Abrams и HIMARS символизирует качественный скачок в возможностях Тайваня: бронетехника усиливает сухопутные войска, а HIMARS обеспечивает точечные удары по десантным силам и ракетным батареям противника. К концу десятилетия остров рассчитывает полностью интегрировать новые платформы в совместные учения и повысить свою мобильность и боеспособность.