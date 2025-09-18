«Сестры, это бомба!»1
- 18.09.2025, 17:20
Белоруска покорила TikTok, продавая обувь.
Консультант Галина радует не только посетителей торговой точки, но и онлайн-публику – те просто в восторге.
В TikTok родилась новая звезда – продавец-консультант Галина родом из Беларуси.
Женщина продает обувь в магазине популярного бренда и уже заслужила звание новой slay-королевы, заметило издание «Афиша Daily».
Ролики с участием Галины набирают миллионы просмотров, чему несказанно рады и она сама, и группа SMM бренда.
@shagovita.belarus
Ждете еще slay советы от нашей прекрасной Галины? 💅🤭 Артикул модели - 960537 Б♬ оригинальный звук - SHAGOVITA
В арсенале консультанта есть такие слова: «сестры», «кэш», «тюбик», «кисуля», «сосунки».
Подписчики не отстают. Говорят, что Галина – имба!
@shagovita.belarus
Какую из этих сваговых моделей возьмете? Галина уже занята 🤪♬ оригинальный звук - SHAGOVITA
А в комментариях просят выдать продавцу премию. Также пишут о готовности купить все, что советует Галина.
В одном из роликов продавец подражает Зое Вексельштейн с ее знаменитым: «Смотря какой fabric, смотря сколько details».
В другом тиктоке Галина бегает по магазину в костюме Человека-паука.
@shagovita.belarus
Кто-то ожидал, что будет в конце?♬ оригинальный звук - SHAGOVITA
Многие сравнивают женщину с бабушкой из «Папиных дочек».
«Мы предложили Галине участвовать в создании роликов, сказали, что это будет круто. Она очень интересный творческий человек, и съемки ей тоже понравились – появилась возможность как-то дополнительно себя проявить», – отметил креативный директор белорусского бренда.
Представители бренда, с которыми связались журналисты, утверждают, что уговаривать Галину на съемки не пришлось – она с энтузиазмом принялась за новое дело.