закрыть
18 сентября 2025, четверг, 17:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Сестры, это бомба!»

1
  • 18.09.2025, 17:20
«Сестры, это бомба!»
Фото: Alexandra Maria / Рexels.com

Белоруска покорила TikTok, продавая обувь.

Консультант Галина радует не только посетителей торговой точки, но и онлайн-публику – те просто в восторге.

В TikTok родилась новая звезда – продавец-консультант Галина родом из Беларуси.

Женщина продает обувь в магазине популярного бренда и уже заслужила звание новой slay-королевы, заметило издание «Афиша Daily».

Ролики с участием Галины набирают миллионы просмотров, чему несказанно рады и она сама, и группа SMM бренда.

@shagovita.belarus

Ждете еще slay советы от нашей прекрасной Галины? 💅🤭 Артикул модели - 960537 Б

♬ оригинальный звук - SHAGOVITA

В арсенале консультанта есть такие слова: «сестры», «кэш», «тюбик», «кисуля», «сосунки».

Подписчики не отстают. Говорят, что Галина – имба!

@shagovita.belarus

Какую из этих сваговых моделей возьмете? Галина уже занята 🤪

♬ оригинальный звук - SHAGOVITA

А в комментариях просят выдать продавцу премию. Также пишут о готовности купить все, что советует Галина.

В одном из роликов продавец подражает Зое Вексельштейн с ее знаменитым: «Смотря какой fabric, смотря сколько details».

В другом тиктоке Галина бегает по магазину в костюме Человека-паука.

@shagovita.belarus

Кто-то ожидал, что будет в конце?

♬ оригинальный звук - SHAGOVITA

Многие сравнивают женщину с бабушкой из «Папиных дочек».

«Мы предложили Галине участвовать в создании роликов, сказали, что это будет круто. Она очень интересный творческий человек, и съемки ей тоже понравились – появилась возможность как-то дополнительно себя проявить», – отметил креативный директор белорусского бренда.

Представители бренда, с которыми связались журналисты, утверждают, что уговаривать Галину на съемки не пришлось – она с энтузиазмом принялась за новое дело.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин