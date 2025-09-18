«Сестры, это бомба!» 1 18.09.2025, 17:20

Фото: Alexandra Maria / Рexels.com

Белоруска покорила TikTok, продавая обувь.

Консультант Галина радует не только посетителей торговой точки, но и онлайн-публику – те просто в восторге.

В TikTok родилась новая звезда – продавец-консультант Галина родом из Беларуси.

Женщина продает обувь в магазине популярного бренда и уже заслужила звание новой slay-королевы, заметило издание «Афиша Daily».

Ролики с участием Галины набирают миллионы просмотров, чему несказанно рады и она сама, и группа SMM бренда.

@shagovita.belarus Ждете еще slay советы от нашей прекрасной Галины? 💅🤭 Артикул модели - 960537 Б ♬ оригинальный звук - SHAGOVITA

В арсенале консультанта есть такие слова: «сестры», «кэш», «тюбик», «кисуля», «сосунки».

Подписчики не отстают. Говорят, что Галина – имба!

@shagovita.belarus Какую из этих сваговых моделей возьмете? Галина уже занята 🤪 ♬ оригинальный звук - SHAGOVITA

А в комментариях просят выдать продавцу премию. Также пишут о готовности купить все, что советует Галина.

В одном из роликов продавец подражает Зое Вексельштейн с ее знаменитым: «Смотря какой fabric, смотря сколько details».

В другом тиктоке Галина бегает по магазину в костюме Человека-паука.

Многие сравнивают женщину с бабушкой из «Папиных дочек».

«Мы предложили Галине участвовать в создании роликов, сказали, что это будет круто. Она очень интересный творческий человек, и съемки ей тоже понравились – появилась возможность как-то дополнительно себя проявить», – отметил креативный директор белорусского бренда.

Представители бренда, с которыми связались журналисты, утверждают, что уговаривать Галину на съемки не пришлось – она с энтузиазмом принялась за новое дело.

