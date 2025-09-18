Великобритания и США подписали «соглашение о технологическом процветании»
- 18.09.2025, 17:30
Трамп и Стармер договорились о сотрудничестве в сфере квантовых технологий, ядерной энергетики и искусственного интеллекта.
Великобритания и Соединенные Штаты подписали так называемое «соглашение о технологическом процветании», что произошло во время государственного визита Дональда Трампа в Соединенное Королевство, сообщает BBC.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали «соглашение о технологическом процветании», которое предусматривает углубленное сотрудничество стран в таких сферах, как квантовые компьютеры, ядерная энергетика и искусственный интеллект.
Стармер заявил, что это самое масштабное подобное соглашение в истории Великобритании и оно обеспечит «миллиардные потоки в обе стороны через Атлантический океан» и инвестиции в Великобританию, которые окажут ощутимое влияние на жизнь людей.
Параллельно ряд американских технологических гигантов анонсировали инвестиции в Великобританию.
Microsoft анонсировал пакет инвестиций объемом 30 млрд долларов, который будет самым масштабным за пределами США; Google обещает около 6 млрд долларов на исследовательскую работу в сфере искусственного интеллекта и инфраструктуры; Nvidia – 500 миллионов на развитие сети дата-центров.