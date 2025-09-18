Беларусь вышла на второе место в мире по поставкам вина из России 18.09.2025, 17:47

Рынок страны захлестнули российские товары сомнительного качества.

Первое место по импорту произведенного в России вина занимают китайцы. Белорусы – вторые.

Согласно оценкам экспертов, за 8 месяцев 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки около 2,5 тыс. тонн вина на почти 4 млн долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 17% в натуральном выражении и 31% — в стоимостном, пишет «Агроэкспорт».

Лидером экспорта продолжают оставаться игристые вина — около 1,5 тыс. тонн на более 2,4 млн долларов. На втором месте по объему поставок — виноградные вина в сосудах емкостью 2 л или менее (более 800 тонн на почти 1,5 млн долларов). Также Россия экспортирует виноградные сусла.

В топе покупателей в стоимостном выражении находятся:

- Китай — доля 31%;

- Беларусь — 23%;

- Казахстан — 15%;

- Турция — 8%;

- Абхазия — 6%.

