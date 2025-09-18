закрыть
18 сентября 2025, четверг, 19:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польшу может покинуть популярная сеть магазинов

  • 18.09.2025, 17:53
  • 4,468
Польшу может покинуть популярная сеть магазинов

С молотка могут уйти 800 магазинов и 40 торговых центров.

Carrefour ищет покупателя на работающие в Польше магазины и торговые центры, — сообщил французский портал La Lettre. «На экваторе реализации своего стратегического плана и в ответ на изменяющиеся рыночные условия, группа Carrefour начала анализ своего бизнес-портфеля», — прокомментировали представители Carrefour Polska.

По данным La Lettre, группа Carrefour под руководством Александра Бомпара открыла через банк JP Morgan так называемую «комнату данных» для продажи своих 800 магазинов в Польше и 40 торговых центров. «Комната данных» должна позволить потенциальным покупателям проанализировать ключевые финансовые показатели, касающиеся польского подразделения.

«На экваторе реализации своего стратегического плана Carrefour 2026 и в ответ на изменяющиеся рыночные условия, группа Carrefour начала анализ своего бизнес-портфеля, охватывающий все сферы её деятельности и организационные модели», — прокомментировали в Carrefour Polska в ответ на вопросы tvn24.pl.

Как добавили в компании, в связи с продолжающимся процессом сеть не будет комментировать «рыночные слухи» по этому поводу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин