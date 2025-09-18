Польшу может покинуть популярная сеть магазинов 18.09.2025, 17:53

4,468

С молотка могут уйти 800 магазинов и 40 торговых центров.

Carrefour ищет покупателя на работающие в Польше магазины и торговые центры, — сообщил французский портал La Lettre. «На экваторе реализации своего стратегического плана и в ответ на изменяющиеся рыночные условия, группа Carrefour начала анализ своего бизнес-портфеля», — прокомментировали представители Carrefour Polska.

По данным La Lettre, группа Carrefour под руководством Александра Бомпара открыла через банк JP Morgan так называемую «комнату данных» для продажи своих 800 магазинов в Польше и 40 торговых центров. «Комната данных» должна позволить потенциальным покупателям проанализировать ключевые финансовые показатели, касающиеся польского подразделения.

«На экваторе реализации своего стратегического плана Carrefour 2026 и в ответ на изменяющиеся рыночные условия, группа Carrefour начала анализ своего бизнес-портфеля, охватывающий все сферы её деятельности и организационные модели», — прокомментировали в Carrefour Polska в ответ на вопросы tvn24.pl.

Как добавили в компании, в связи с продолжающимся процессом сеть не будет комментировать «рыночные слухи» по этому поводу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com