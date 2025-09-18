закрыть
18 сентября 2025, четверг, 19:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Saab изобрел способ уничтожать рои дронов

1
  • 18.09.2025, 18:08
  • 2,168
Saab изобрел способ уничтожать рои дронов

Новая ракета разработана специально против беспилотников.

Компания Saab представила на выставке DSEI в Лондоне новый проект Nimbrix — компактную и недорогую ракету, разработанную специально для уничтожения роя беспилотников. Эта разработка может стать ответом на одну из самых опасных угроз современной войны, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Рои дронов уже изменили характер боевых действий: от Украины до потенциального конфликта в Тайваньском проливе. Низкая стоимость и автономность беспилотников позволяют им массово атаковать, перегружая традиционные системы ПВО. По данным экспертов, такие технологии становятся вызовом даже для развитых армий.

Nimbrix весит менее трех килограммов и имеет длину меньше метра. Ракета оснащена активным инфракрасным самонаведением, поражает цели на расстоянии до пяти километров и использует осколочный заряд с воздушным подрывом, что позволяет одновременно поражать несколько дронов.

Ракету можно запускать с треноги, боевых машин, беспилотных наземных и даже морских платформ. В установку помещается до 15 боеприпасов, что обеспечивает эшелонированную оборону. Saab отмечает, что особое преимущество системы — ее экономичность — в отличие от дорогих ракет ПВО, Nimbrix обеспечивает выгодное соотношение «стоимость–результат», нейтрализуя тактику дешевых атак роев.

Эксперты считают, что такая система может сыграть ключевую роль в отражении массированных ударов, например, в случае гипотетической атаки Китая на Тайвань.

Saab уже заявила о планах по дальнейшей модернизации Nimbrix, включая увеличение дальности и новые типы головок самонаведения. По мнению аналитиков, эта разработка может стать важным шагом в создании эффективной защиты от беспилотных угроз.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин