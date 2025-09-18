Saab изобрел способ уничтожать рои дронов 1 18.09.2025, 18:08

2,168

Новая ракета разработана специально против беспилотников.

Компания Saab представила на выставке DSEI в Лондоне новый проект Nimbrix — компактную и недорогую ракету, разработанную специально для уничтожения роя беспилотников. Эта разработка может стать ответом на одну из самых опасных угроз современной войны, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Рои дронов уже изменили характер боевых действий: от Украины до потенциального конфликта в Тайваньском проливе. Низкая стоимость и автономность беспилотников позволяют им массово атаковать, перегружая традиционные системы ПВО. По данным экспертов, такие технологии становятся вызовом даже для развитых армий.

Nimbrix весит менее трех килограммов и имеет длину меньше метра. Ракета оснащена активным инфракрасным самонаведением, поражает цели на расстоянии до пяти километров и использует осколочный заряд с воздушным подрывом, что позволяет одновременно поражать несколько дронов.

Ракету можно запускать с треноги, боевых машин, беспилотных наземных и даже морских платформ. В установку помещается до 15 боеприпасов, что обеспечивает эшелонированную оборону. Saab отмечает, что особое преимущество системы — ее экономичность — в отличие от дорогих ракет ПВО, Nimbrix обеспечивает выгодное соотношение «стоимость–результат», нейтрализуя тактику дешевых атак роев.

Эксперты считают, что такая система может сыграть ключевую роль в отражении массированных ударов, например, в случае гипотетической атаки Китая на Тайвань.

Saab уже заявила о планах по дальнейшей модернизации Nimbrix, включая увеличение дальности и новые типы головок самонаведения. По мнению аналитиков, эта разработка может стать важным шагом в создании эффективной защиты от беспилотных угроз.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com