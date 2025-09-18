Талибы начали отключать интернет в Афганистане 18.09.2025, 18:15

Для «предотвращения безнравственности».

Власти Афганистана запретили оптоволоконный интернет в провинции Балх «для предотвращения безнравственности». Такое решение принял лидер правящего движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада, сообщил Associated Press представитель местной администрации Хаджи Аттаулла Заид. В результате госучреждения, частный сектор и жилые дома в Балхе остались без Wi-Fi. На данный момент в провинции работает только мобильная сеть, однако, по словам местных жителей, такой интернет медленный и дорогой.

Заид добавил, что власти разрабатывают «альтернативу для удовлетворения потребностей» населения, которая не будет провоцировать граждан на «аморальное поведение». Ранее талибы заявляли, что жители страны используют интернет для просмотра порнографии и флирта с женщинами. По данным Reuters, отключение кабельной сети затронуло весь север Афганистана: помимо Балх, это провинции Кундуз, Бадахшан, Баглан и Тахар. Amu TV утверждает, что всего под ограничения попали 13 провинций, включая Кандагар, Урузган, Герат, Гильменд и Нимроз.

По словам источников канала, запрет на кабельный интернет является частью более широкой кампании «Талибана» по ужесточению цензуры и наблюдения за гражданами. Так, власти приказали операторам связи предоставить разведывательным службам доступ к звонкам и данным пользователей.

Оптоволоконный интернет, внедренный в Афганистане в 2007 году, обеспечил более быстрое, дешевое и безопасное соединение в стране, играя центральную роль в банковском деле и онлайн-услугах. В настоящее время им пользуются около 13 млн афганцев, из них почти 4 млн имеют аккаунты в социальных сетях. Среди прочего интернет стал единственной возможностью для девочек и женщин получить образование после того, как талибы запретили им учиться в школах и университетах.

