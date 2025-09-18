Во Франции сотни тысяч вышли на протесты против экономии 18.09.2025, 18:22

Учителя, медики и железнодорожники присоединились к массовым забастовкам.

Во Франции в четверг, 18 сентября, сотни тысяч человек по всей стране приняли участие в акциях против политики экономии. По данным профсоюзов, уже утром в протестах участвовали до 400 тысяч человек, а позже к ним присоединились демонстранты в Париже и других городах.

В акциях приняли участие учителя, машинисты поездов, фармацевты и сотрудники больниц. Школьники заблокировали десятки лицеев, выступая против повышения пенсионного возраста и урезания расходов на социальные нужды.

На митингах звучали лозунги с требованием отменить планы предыдущего правительства по сокращению бюджета и увеличить финансирование государственных услуг.

«Гнев огромен, и решимость тоже. Мое послание господину Лекорню (премьер-министр Франции Себастьен Лекорню. - Ред.) сегодня таково: именно улицы должны решать бюджет», - заявила глава профсоюза CGT Софи Бине.

Руководительница профсоюза CFDT Мерилиз Леон назвала протесты «четким предупреждением» премьер-министру. «Мы хотим социально справедливого бюджета», - подчеркнула она.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и новый премьер Лекорню оказались между протестующими и инвесторами, обеспокоенными дефицитом второй экономики еврозоны. Парламент при этом остается глубоко расколотым.

Министерство внутренних дел ранее сообщало, что в акциях могут принять участие до 800 тысяч человек. В Париже на работу не вышли почти половина учителей начальных школ, по всей стране каждый третий.

Движение региональных поездов оказалось сильно нарушено, тогда как высокоскоростные линии TGV, в основном, работали. На юго-востоке страны протестующие перекрывали трассы, замедляя движение транспорта.

В Нанте в ходе митингов произошли столкновения, полиция применила слезоточивый газ. В Лионе, по сообщениям СМИ, были ранены три человека.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com