ЕС оценивает возможные экономические последствия закрытия польско-белорусской границы 1 18.09.2025, 18:31

Закрытие границы может парализовать торговлю между Евросоюзом и Китаем.

Закрытие польско-белорусской границы может парализовать торговлю между Евросоюзом и Китаем, пишет Euronews.

Европейская комиссия пытается оценить возможные экономические последствия закрытия всех пунктов пропуска между Польшей и Беларусью. Через польско-белорусскую границу шла перевозка 90% железнодорожных грузов между ЕС и КНР, стоимость которых составляет 25 миллиардов евро в год.

«Мы, конечно, внимательно изучаем ситуацию, но пока рано вдаваться в детали», — заявил 18 сентября заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Улоф Гилл.

В польском МВД признали, что перевозчики испытывают «трудности с логистикой», и предложили использовать в качестве альтернативного маршрута пункт пропуска между Беларусью и Литвой.

«Убытки будут оценены, когда мы узнаем, как долго будет закрыта граница», — говорили ранее в ведомстве.

При этом Европейская комиссия действует осторожно, чтобы не показалось, что она критикует Польшу.

«Это вопрос безопасности», — сказал Улоф Гилл, повторяя позицию Польши. «Закрытие границы, через которую проходят торговые пути, сказывается на торговле. Мы находимся в контакте с польскими властями, чтобы изучить все аспекты этого вопроса. Любые проблемы в торговле, которые возникают в результате такой ситуации с безопасностью, происходят из-за жестокой, незаконной и неоправданной войны России», — сказал Гилл.

Напомним, 15 сентября в Варшаву с визитом приезжал глава МИД Китая Ван И. Одной из тем переговоров стала блокировка транзита, ключевого для китайских товаров.

18 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Польша ждет от Китая помощи в пресечении беларусских провокаций на границе — тогда работа пунктов пропуска будет возобновлена.

Польша полностью закрыла границу с Беларусью, включая железнодорожное сообщение, в полночь 12 сентября. Премьер-министр страны Дональд Туск объяснил это решение растущим числом провокаций со стороны России и Беларуси и совместными военными учениями «Запад-2025».

9 сентября министр внутренних дел Марцин Кервиньский заявил, что погранпереходы с Беларусью будут открыты только тогда, когда Польша будет на 100% уверена, что ситуация больше не представляет никакой угрозы для страны и ее граждан.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com