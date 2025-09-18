Две минчанки лишились во время сеанса массажа 350 рублей 1 18.09.2025, 18:38

Деньги похитили из сумок.

Две женщины пришли на массаж, а когда он закончился, увидели, что из их сумок пропали деньги, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Обнаружив пропажу денег, минчанки обратились в милицию. Оперативники выяснили, что деньги похитил 47-летний мужчина. Оказалось, что он приехал в Минск на электричке и вошел в первое попавшееся здание. Это и была студия массажа.

«Воспользовавшись моментом, фигурант зашел внутрь и похитил деньги из сумок женщин, которые находились на процедурах», - рассказали в милиции.

В общем он похитил 350 белорусских рублей. Деньги мужчина успел потратить на продукты и личные нужды. Ему придется отдать деньги потерпевшим и ответить перед законом за кражу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com