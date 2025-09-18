Из Минска в Варшаву запустили прямые автобусы 18.09.2025, 18:56

Иллюстрационное фото

Но есть нюанс.

После того как в ночь на 12 сентября Польша полностью перекрыла движение на границе с Беларусью, поездка в соседнюю страну стала настоящим испытанием. Для тех, кто привык добираться до Варшавы автобусом через Брест, привычный маршрут оказался недоступен. Перевозчики начали искать обходные пути – и нашли их в Латвии, пишет «Смартпресс».

В четверг, 18 сентября, сервис по бронированию билетов «Атлас» сообщил о запуске двух новых прямых рейсов из Минска и Гродно в Варшаву. Оба автобуса будут идти в объезд – через территорию Латвии.

По времени дорога выйдет длиннее обычного. Из Минска автобус выезжает в 15:20 и прибывает в Варшаву только в 01:30. Обратный маршрут стартует в 22:10, в столице Беларуси пассажиры окажутся около девяти утра. В среднем дорога займёт как минимум 11 часов.

Цена тоже изменилась. Если раньше билет на прямой рейс через Брест обходился дешевле, то теперь за поездку из Минска придётся заплатить около 350 рублей.

С 22 сентября появится еще один вариант: автобус из Гродно через Белосток и Латвию. Он отправляется в 00:20, а обратно – в 08:00. Такой билет стоит примерно 380 рублей.

В «Атласе» не исключают, что число прямых рейсов через Латвию будет увеличено. Следить за изменениями удобнее всего на сайте и в приложении сервиса, а также в их Telegram-канале.

Есть и ещё одно важное условие. Для пересечения Латвии белорусам нужно заранее заполнить онлайн-анкету на сайте eta.gov.lv – не позже чем за 48 часов до поездки. После этого должно прийти электронное письмо с подтверждением или отказом во въезде.

