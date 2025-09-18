Чешский вице-премьер появился на антиправительственной акции в Братиславе 18.09.2025, 19:01

Словакия выразила протест.

Посол Словакии в Праге Мартин Муранский выразил протест МИД Чехии из-за участия вице-премьера и министра внутренних дел Вита Ракушана в антиправительственной демонстрации в Братиславе. Об этом сообщает издание ČTK в четверг, 18 сентября.

Как пишет издание, разговор длился около двадцати минут, в МИД объяснили, что Ракушан действовал как частное лицо.

В свою очередь Муранский передал заявление словацкого министра иностранных дел Юрая Бланара, который расценил присутствие чешского чиновника на протесте как вмешательство во внутренние дела Словакии.

«Такое поведение не способствует конструктивному словацко-чешскому диалогу, а, наоборот, я воспринимаю его как злоупотребление в рамках кульминационной избирательной кампании в Чешской Республике», — заявил Бланар.

Чешского политика также раскритиковали другие словацкие министры, тогда как лидер оппозиции Михал Шимечка высоко оценил его шаг. Сам Ракушан заявил ČTK, что присутствовал на мероприятии не как чиновник и не вмешивался в политические дела Словакии.

16 сентября, тысячи людей вышли на общенациональный массовый протест по всей Словакии против экономической и пророссийской политики премьер-министра Роберта Фицо.

Митинги состоялись в 16 крупных городах, включая Братиславу.

Последняя волна протестов была спровоцирована поездкой Фицо в Китай, где он в третий раз встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после полномасштабного вторжения России в Украину. А пакет мер жесткой экономии, недавно утвержденный правительством, еще больше разозлил протестующих.

