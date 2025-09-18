Bloomberg: Евросоюз решил ускорить отказ от российского СПГ
- 18.09.2025, 19:11
Подробности.
Европейский союз намерен ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа. Еврокомиссия рассматривает возможность включения в новый пакет санкций против России положения о поэтапном прекращении импорта СПГ раньше конца 2027 года, пишет Bloomberg.
По словам источников агентства, ЕС рассматривает возможность прекращения импорта российского СПГ путем внесения поправок в план восстановления поставок RePowerEU.
«С тех пор как мы представили план RePowerEU в 2022 году, мы говорили о том, что лучше отказаться от российской энергетики раньше, чем позже», — сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Многие страны Евросоюза «неохотно вводят пошлины» в отношении Индии и Китая, поэтому Еврокомиссия сконцентрировалась на российском СПГ, отмечает Bloomberg.
В мае Еврокомиссия представила план постепенного отказа от российских энергоносителей к 2027 году.