Белорусского школьника отправили в СИЗО 4 18.09.2025, 19:25

4,432

Он слишком часто дрался.

В Ленинском РОВД Гродно 18 сентября собрались школьники и студенты колледжей. Пришли они сюда, правда, не на экскурсию.

С уроков ребят отпустили, чтобы те посмотрели на публичное задержание сверстника. Об этом рассказывает местный телеканал.

Так, вместе с компанией подросток-нарушитель порядка без причины избивал сверстников.

Например, в милиции рассказали, что на городском празднике в начале осени школьник возле кукольного театра напал на другого несовершеннолетнего.

Причем ранее подросток уже привлекался к ответственности. В его отношении возбуждали уголовное дело за аналогичное нарушение.

«Процесс взятия под стражу проходил открыто в Ленинском РОВД в присутствии школьников и студентов гродненских колледжей, чтобы этот случай стал уроком для других», – отметили журналисты.

По статье за хулиганство, совершенное повторно группой лиц, юноше предъявлено обвинение, наказание по которой может составлять от ареста до лишения свободы на срок от одного года до шести лет.

Следствие продлится 2 месяца, в течение которых школьник будет находиться в СИЗО Гродненской тюрьмы №1.

