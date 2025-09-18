закрыть
18 сентября 2025, четверг
Литва окончательно отключилась от российской энергосети

  • 18.09.2025, 19:53
Литва окончательно отключилась от российской энергосети

Вильнюс укрепляет энергетическую независимость.

Литва завершила демонтаж линий электропередачи, которые связывали ее с российской энергетической сеть.

Об этом сказано в заявлении литовского оператора передачи электроэнергии Litgrid, сообщает Delfi.

Оператор отметил, что были демонтированы все участки трансграничных линий электропередачи, которые соединяли Литву с Калининградской областью.

Таким образом Литва окончательно отключилась от российской энергосети, а также укрепила интеграцию в континентальную электроэнергетическую систему Европы.

«После завершения всех демонтажных работ мы полностью освободимся от ненужной инфраструктуры, тем самым еще больше укрепив нашу энергетическую независимость», - подчеркнул гендиректор Litgrid Рокас Масюлис.

Демонтаж ЛЭП продлился чуть более семи месяцев — работы начались 8-9 февраля этого года, после того как страны Балтии синхронизировались с континентальными электросетями Европы.

