закрыть
18 сентября 2025, четверг, 20:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сборная Беларуси по футболу занимает 100 место в рейтинге ФИФА

  • 18.09.2025, 20:05
Сборная Беларуси по футболу занимает 100 место в рейтинге ФИФА

Между Палестиной и Таиландом.

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) национальная сборная Беларуси опустилась на три позиции и занимает 100-е место.

На 99-й позиции — сборная Палестины, а на 101-й — Таиланда. В тройке лидеров Испания, Франция, Аргентина.

Напомним, что белорусская сборная неудачно начала отборочный турнир чемпионата мира-2026. В Пирее она была разгромлена греками со счетом 1:5, а затем уступила в Венгрии (там команда проводит домашние матчи) сборной Шотландии (0:2).

Далее белорусы 9 октября сыграют с Данией, а 12 октября — ответный матч против Шотландии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин