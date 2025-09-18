закрыть
18 сентября 2025, четверг, 20:41
Банки Беларуси вводят валютные изменения

  • 18.09.2025, 20:24
Банки Беларуси вводят валютные изменения

Некоторые из них клиенты могут оценить положительно.

У некоторых белорусских банков появились валютные изменения. «Зеркало» составило подборку новшеств.

«Альфа-Банк» до 30 сентября продлил акцию по обмену долларов. Так, курсы покупки и продажи американский валюты будут одинаковыми для некоторых клиентов. Такой возможностью могут воспользоваться, к примеру, те, кто старше 55 лет.

«Белагропромбанк» объявил, что вводит лимиты на снятие наличных в банкоматах за пределами страны с использованием платежных сервисов (Samsung Pay, Swoo Pay и другие). «В зависимости от настроек, установленных по карточке, размер максимально доступной суммы равен 500 рублей, 160 доларов либо 135 евро, — уточняет банк. — Для снятия денежных средств в сумме, превышающей установленное ограничение, рекомендуем воспользоваться банковской платежной карточкой».

«Банк ВТБ» с 15 октября снизит комиссию за зачисление долларов на текущие счета из других банков. «Размеры комиссий за зачисление на текущие счета денежных средств в белорусских рублях и иных иностранных валютах остаются без изменений, — уточняет финучреждение. — Банк также значительно снижает комиссию за пополнение текущих счетов физических лиц в долларах США наличными денежными средствами.

Также «Банк ВТБ» с 10 сентября прекратил заключать новые договоры на открытие расчетных счетов в евро. «Решение касается в том числе счетов, доступ к которым обеспечивался через использование банковских платежных карт «Комплимент Gold» «Форсаж World» «Платежная Signature Привилегия Лайт» «Платежная Infinite Привилегия Лайт» и «Платежная Gold», — поясняет банк. — Изменения касаются только новых договоров. Действующие счета клиентов продолжат функционировать в прежнем порядке».

