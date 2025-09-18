Путин назвал численность своей армии на войне с Украиной

Путин назвал численность своей армии на войне с Украиной2
- 18.09.2025, 20:37
- 1,286
Украинцы противостоят сотням тысяч оккупантов.
Более 700 тысяч российских солдат находятся в районе линии фронта в Украине по состоянию на 18 сентября.
Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Путин на встрече с лидерами фракций прокомментировал идею о квотах для российских солдат в органах власти. По его словам, не все оккупанты «видят себя госслужащими».
«Понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находится», - добавил диктатор.
Он предложил выбирать среди военных РФ таких людей, которые «хотят и склонны к такому виду деятельности», как работа в органах власти.