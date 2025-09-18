закрыть
18 сентября 2025, четверг, 20:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин назвал численность своей армии на войне с Украиной

2
  • 18.09.2025, 20:37
  • 1,286
Путин назвал численность своей армии на войне с Украиной

Украинцы противостоят сотням тысяч оккупантов.

Более 700 тысяч российских солдат находятся в районе линии фронта в Украине по состоянию на 18 сентября.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Путин на встрече с лидерами фракций прокомментировал идею о квотах для российских солдат в органах власти. По его словам, не все оккупанты «видят себя госслужащими».

«Понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находится», - добавил диктатор.

Он предложил выбирать среди военных РФ таких людей, которые «хотят и склонны к такому виду деятельности», как работа в органах власти.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин