Путин назвал численность своей армии на войне с Украиной 2 18.09.2025, 20:37

1,286

Украинцы противостоят сотням тысяч оккупантов.

Более 700 тысяч российских солдат находятся в районе линии фронта в Украине по состоянию на 18 сентября.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Путин на встрече с лидерами фракций прокомментировал идею о квотах для российских солдат в органах власти. По его словам, не все оккупанты «видят себя госслужащими».

«Понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находится», - добавил диктатор.

Он предложил выбирать среди военных РФ таких людей, которые «хотят и склонны к такому виду деятельности», как работа в органах власти.

