В Минске загорелся ресторан

  • 18.09.2025, 20:52
В Минске загорелся ресторан

Видео.

В Минске 18 сентября загорелся ресторан «Чумацький шлях», расположенный по улице Мясникова. На тушение пожара отправили 8 машин МЧС.

Загорание было на кухне. Когда спасатели приехали к месту происшествия, в помещениях заведения было плотное задымление. По информации МЧС, при приготовлении еды воспламенилось масло во фритюрнице без дальнейшего распространения.

Спасатели потушили пожар. На момент ЧП в ресторане было 9 сотрудников, которые сами вышли из помещения. Пострадавших нет, причина возгорания пока неизвестна.

