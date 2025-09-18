В Минске загорелся ресторан
- 18.09.2025, 20:52
Видео.
В Минске 18 сентября загорелся ресторан «Чумацький шлях», расположенный по улице Мясникова. На тушение пожара отправили 8 машин МЧС.
Загорание было на кухне. Когда спасатели приехали к месту происшествия, в помещениях заведения было плотное задымление. По информации МЧС, при приготовлении еды воспламенилось масло во фритюрнице без дальнейшего распространения.
Спасатели потушили пожар. На момент ЧП в ресторане было 9 сотрудников, которые сами вышли из помещения. Пострадавших нет, причина возгорания пока неизвестна.