ВСУ пошли в контрнаступление на Донецком направлении

Зеленский раскрыл подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в последние недели украинская армия проводит успешную контрнаступательную операцию на Донецком направлении, пишет «Украинская правда».

По словам украинского лидера, основные боевые действия происходят в районе Покровска и Доброполья. Владимир Зеленский отметил, что бои тяжелые, но украинским войскам удалось нанести существенные потери российским силам.

Президент Украины подчеркнул, что силы обороны лишают оккупантов возможности проводить полномасштабное наступление, которое они долго планировали.

С начала контрнаступления украинские войска, по словам Зеленского, освободили уже 160 км² территории, семь населенных пунктов, а еще 170 км² и девять населенных пунктов «очищены от оккупантов».

Также он сообщил, что Украина значительно пополнила свой обменный фонд — в него добавилась почти сотня российских военнопленных, и количество их еще увеличится.

Потери россиян, как утверждает Зеленский, только в районе Покровска за последние недели составили более 2 500 человек, из которых более 1 300 были убиты.

