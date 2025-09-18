Зеленский поговорил с эмиром Катара 18.09.2025, 21:02

Президент Украины пригласил его на саммит в Нью-Йорке по возвращению украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил эмира Катара шейха Тамимома бин Хамадома Аль Тани на саммит в Нью-Йорке по возвращению украинских детей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пригласил Катар принять участие в саммите, который мы вместе с Канадой организовываем в Нью-Йорке. Он будет посвящен этой важной теме — нашим детям и усилиям для их возвращения. Для нас важно, чтобы Катар был представлен», — сообщил Зеленский.

Во время разговора с лидером Катара он поблагодарил за помощь в возвращении украинских детей, которых похитила Россия, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В свою очередь Зеленский заверил Аль Тани в равноценной поддержке со стороны Украины.

По словам украинского президента, они с лидером Катара также обсудили программу Генассамблеи ООН, скоординировали контакты и договорились быть на связи.

