18 сентября 2025, четверг, 22:12
Задача по математике для 5-го класса удивила десятки белорусов

6
  • 18.09.2025, 21:07
  • 3,888
Задача по математике для 5-го класса удивила десятки белорусов

Сможете решить?

Пользователь TikTok из Минска опубликовал видео, в котором разместил условие задачи по математике для 5-го класса и попросил помощи с решением. Задание для детей удивило не один десяток комментаторов, некоторые признавались, что не знают, как найти правильный ответ, пишет «Смартпресс».

Вот полное условие задачи: «Семья из четырех человек, планируя поездку из Минска в Москву, рассматривает два варианта: путешествие на поезде или на собственном автомобиле. Определите наиболее выгодный вариант поездки на данный момент времени, зная, что расстояние до Москвы по выбранному маршруту равно 700 км. Автомобиль в среднем расходует 8 л бензина марки АИ-95 на 100 км пути. Рассмотрите все возможные варианты».

«Помогите!» – попросил автор видео, добавив, что это домашнее задание школьника. Видео уже собрало более 400 комментариев и 68,6 тыс. просмотров.

Что писали в комментариях?

«Я правильно поняла, недостающие данные в задаче нужно найти самим?» – поинтересовалась одна комментаторша. И действительно, ни цен на бензин, ни цен на билеты на поезд в условиях задачи нет. На это обращали внимание многие комментаторы.

«Думаю, да. Интересно стали учить детей. Заодно и поисковиками пользоваться», – ответил ей другой пользователь TikTok. Какой-то, видимо, водитель обратил внимание на объем бензина: “Меня смущает 8 л на 100 км. Не маловато ли?»

Еще один юзер поделился результатом своих подсчетов, основанных, скорее всего, на данных из открытых источников: «Исходя из расчетов, поездка на автомобиле значительно выгоднее для семьи из четырех человек. Поезд: ~ 3070 BYN, автомобиль: ~ 380 BYN. Таким образом, поездка на автомобиле обойдется почти в 8 раз дешевле. Однако при принятии решения стоит также учитывать не только деньги, но и такие факторы, как комфорт, усталость от вождения, необходимость перемещаться по Москве и так далее».

Другой комментатор отметил полезность такой задачи для взрослой жизни: «А вы говорите, школа не готовит к реальной жизни».

«Один вопрос: это задача для детей или родителей» – задалась вопросом пользовательница TikTok.

