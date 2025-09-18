В Латвии на пляже нашли обломок российского беспилотника 18.09.2025, 21:16

Фотофакт.

В Латвии на пляже волости Варве Вентспилсского края 18 сентября обнаружили обломок российского беспилотника «Гербера». Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подтвердил, что обломки, выброшенные на берег, — это хвостовая часть дрона-ловушки «Гербера».

«Специалисты, прибывшие на место, подтвердили, что объект не является взрывоопасным. Продолжается работа с Государственной полицией», — написал глава минобороны в соцсети X.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что поручила министрам обороны и внутренних дел связаться с коллегами в Польше, чтобы выяснить, похож ли дрон на тот, который был найден в Польше на прошлой неделе.

«Нашим приоритетом было укрепление восточной границы, хотя очевидно, что не менее важна защита побережья Балтийского моря путем установки необходимых датчиков», — написала премьер в соцсети X.

Напомним, в ночь 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства БПЛА. Это произошло во время массированной атаки России против Украины. Впоследствии польские военные подтвердили сбитие нескольких беспилотников.

