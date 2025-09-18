Поезд Брест-Минск остановился в пути 18.09.2025, 21:25

1,544

Из-за поломки.

Поезд № 738 сообщением Брест-Минск остановился на станции Колосово из-за технической неисправности, сообщила пресс-службе БелЖД.

Состав отправился из Бреста 18 сентября в 17.46. В 19.05 поезд был остановлен на станции Колосово.

«Доставка пассажиров данного поезда организована графиковым поездом № 726 Брест-Минск отправлением из Бреста в 19.03 и прибытием в столицу Беларуси в 22.28», — сообщили в БелЖД.

Со станции Колосово поезд № 726 Брест-Минск отправился в 20.29 и прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно 35−40 минут.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com