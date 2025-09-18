закрыть
18 сентября 2025, четверг, 22:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Поезд Брест-Минск остановился в пути

  • 18.09.2025, 21:25
  • 1,544
Поезд Брест-Минск остановился в пути

Из-за поломки.

Поезд № 738 сообщением Брест-Минск остановился на станции Колосово из-за технической неисправности, сообщила пресс-службе БелЖД.

Состав отправился из Бреста 18 сентября в 17.46. В 19.05 поезд был остановлен на станции Колосово.

«Доставка пассажиров данного поезда организована графиковым поездом № 726 Брест-Минск отправлением из Бреста в 19.03 и прибытием в столицу Беларуси в 22.28», — сообщили в БелЖД.

Со станции Колосово поезд № 726 Брест-Минск отправился в 20.29 и прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно 35−40 минут.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин