Поезд Брест-Минск остановился в пути
- 18.09.2025, 21:25
Из-за поломки.
Поезд № 738 сообщением Брест-Минск остановился на станции Колосово из-за технической неисправности, сообщила пресс-службе БелЖД.
Состав отправился из Бреста 18 сентября в 17.46. В 19.05 поезд был остановлен на станции Колосово.
«Доставка пассажиров данного поезда организована графиковым поездом № 726 Брест-Минск отправлением из Бреста в 19.03 и прибытием в столицу Беларуси в 22.28», — сообщили в БелЖД.
Со станции Колосово поезд № 726 Брест-Минск отправился в 20.29 и прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно 35−40 минут.