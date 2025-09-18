Ученые раскрыли климатическую загадку 1831 года 18.09.2025, 21:51

Солнце стало синим, а мир замерз.

В 1831 году жители Европы и Северной Америки наблюдали странное явление: Солнце приобрело синий, фиолетовый, а иногда даже зеленый оттенок. Температура резко снизилась, лето было неестественно холодным, а урожаи массово погибли, пишет New Voice.

В течение почти двух веков ученые не могли объяснить причину этой аномалии, пока не нашли следы мощного, но забытого вулканического извержения на Дальнем Востоке России.

Новое исследование указывает на извержение под названием Zav-1, произошедшее на острове Симушир в составе Курильских островов. Это отдаленное место к северо-востоку от Японии стало источником огромного количества серы, которая попала в верхние слои атмосферы. Образовавшаяся завеса из сульфатных аэрозолей отражала солнечный свет, вызвав глобальное похолодание и атмосферные изменения.

Очевидцы того времени описывали лето 1831 года как необычно холодное, со странным светом в небе и массовыми неурожаями. Ученые долго искали причину, рассматривая даже извержение подводного вулкана Фердинандея возле Сицилии, которое произошло в июле того же года. Однако его масштабы оказались недостаточными для объяснения глобальных изменений.

Команда исследователей под руководством вулканолога Уильяма Гатчисона из Университета Сент-Эндрюс провела анализ ледовых кернов из Гренландии и Антарктиды. Они обнаружили микроскопические частицы вулканического стекла — криптотефру — которые химически совпали с пемзовыми отложениями на Симушире. Это стало ключевым доказательством, что именно извержение Zav-1 вызвало климатическую аномалию.

Из-за малого количества населения в регионе в то время — лишь небольшие поселения коренного народа айнов и несколько российских колониальных постов — письменных упоминаний об извержении не сохранилось. Поэтому ученые использовали комплексный подход: радиоуглеродное датирование почв, археологические находки (в частности оконное стекло и ржавое оружие), анализ годовых колец деревьев и изотопов серы. Все данные указали на лето 1831 года как время извержения.

По оценкам исследователей, вулкан выбросил в стратосферу около 12 ± 3,5 тераграмм серы — примерно столько же, как знаменитое извержение Пинатубо в 1991 году, повлекшее глобальное похолодание на 0,6°C. В случае Zav-1 температура в Северном полушарии снизилась на 0,5−1°C в период с 1831 по 1833 годы.

Модель атмосферного рассеивания EVA_H показала, что вулканическое облако могло подняться на высоту до 23 км, распространив аэрозоли по всей планете. Это не только изменило солнечное излучение, но и повлияло на муссонные циклы в Африке и Южной Азии. Расчетная радиационная нагрузка -2 ± 1 ватт на квадратный метр подтверждает масштаб воздействия.

«Это были не локальные эффекты», — отметил Гатчисон. «Мы говорим о стратосферной завесе, которая действительно повлияла на глобальные погодные системы».

Таким образом, одно из самых загадочных климатических событий XIX века наконец получило научное объяснение. История о синем Солнце и замерзшем мире — это напоминание о том, как природа способна изменить ход человеческой истории, даже если мы узнаем об этом только через два века.

